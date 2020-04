Orbán Viktor: Vigyázat, jó idő jön, korlátozások országszerte

Újra felhatalmazást adott a kormány a polgármestereknek, hogy szigorítsanak a szabályokon. Orbán Viktor egy rövid videót is megosztott Facebook-oldalán az országszerte elrendelt kijárási korlátozásokról. A miniszterelnök szerint ez a húsvéti hétvégén is bevált, ezért bízik abban, hogy a mostani jó idő ellenére is sikerül rábírni az embereket, hogy maradjanak otthonaikban.

"Harmincnyolcadik nap. Együtt sikerülhet // Day thirty-eight. Together we can do it!"

- olvasható Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán melyet IDE KATTINTVA tudnak megtekinteni.

Hír TV