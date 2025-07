Orbán Viktor: Varga Juditban minden megvolt ahhoz, hogy Magyarországot vezesse + videó

Megosztás itt:

Komoly nehézségekkel kellett szembenéznie a magánéletében Varga Juditnak Magyar Péter mellett - erről beszélt a miniszterelnök. Orbán Viktor úgy fogalmazott, fájdalmas és dühítő, ami Varga Judittal történt, másfelől óriási pazarlás az ország számára.

Nekem dolgom, hogy valahogy a tehetséget, a képességet, az érzéket fölismerjem és a Juditban miniszterelnöki képességek voltak. Persze, kellett volna még hozzá 4-8 év, de ott megvolt minden ami ahhoz kell, hogy egy országot valaki merjen vállalni, hogy meghozza a fontos döntéseket, irányít, szervezi, képviseli.

Orbán Viktor emellett briliánsnak nevezte a korábbi igazságügyi minisztert és ezért is nevezte különösen fájónak, hogy már nincs politikai pályán.

Több liberális jogvédő és érdekvédelmi szervezettől is megkérdeztük, hogy miért hallgatnak továbbra is a volt igazságügyi minisztert ért bántalmazási ügyben, illetve megkérdeztük azt is, hogy egy baloldali női politikus esetében is hallgatnának-e. Megkeresésünkre egyetlen szervezet sem válaszolt.