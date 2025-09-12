Orbán Viktor válaszolt a finn elnöknek

Megosztás itt:

„Ha Putyin vereségét akarjuk, akkor Ukrajnának végleg európai országgá kell válnia. Véleményem szerint ez gyorsabban meg fog történni, mint ahogy gondolnánk” – mondta a finn elnök.

Hozzátette: Finnország folytatja az együttműködést Ukrajnával annak érdekében, hogy a közös elrettentés a lehető legerősebb legyen.

Ha ma Európát nézzük, azt lehet mondani, hogy Oroszország határán négy jelentős védelmi erő áll: Törökország, Ukrajna, Lengyelország és Finnország. A hidegháború óta sem veszítettük el éberségünket soha, és ennek oka nagyon egyszerű: nagyon reálisan közelítettünk Oroszország birodalmi törekvéseihez

– fejtette ki. Hangsúlyozta, hogy a hadifejlesztéseket folytatni kell, mert Oroszország nem hagy fel Európa tesztelésével, és különböző hibrid műveleteket fog végrehajtani. „Oroszország próbára fogja tenni az európai országokat, ezért nyugodtan, hidegvérrel és összeszedetten kell reagálni, hogy elkerüljük a hibákat” – tette hozzá Stubb.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!