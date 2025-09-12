Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 12. Péntek Mária napja
Jelenleg a TV-ben:

Napindító

Következik:

Napindító 09:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Orbán Viktor válaszolt a finn elnöknek

2025. szeptember 12., péntek 07:32 | Magyar Nemzet
Ukrajna EU Alexander Stubb ORbán Viktor

Alexander Stubb szerint Ukrajna EU-tagsága a legerősebb biztonsági garancia lenne Oroszország ellen, Orbán Viktor azonban közösségi oldalán úgy reagált, hogy az EU-csatlakozás érdemalapú folyamat, nem automatikus védelem.

  • Orbán Viktor válaszolt a finn elnöknek

„Ha Putyin vereségét akarjuk, akkor Ukrajnának végleg európai országgá kell válnia. Véleményem szerint ez gyorsabban meg fog történni, mint ahogy gondolnánk” – mondta a finn elnök.

Hozzátette: Finnország folytatja az együttműködést Ukrajnával annak érdekében, hogy a közös elrettentés a lehető legerősebb legyen. 

Ha ma Európát nézzük, azt lehet mondani, hogy Oroszország határán négy jelentős védelmi erő áll: Törökország, Ukrajna, Lengyelország és Finnország. A hidegháború óta sem veszítettük el éberségünket soha, és ennek oka nagyon egyszerű: nagyon reálisan közelítettünk Oroszország birodalmi törekvéseihez

 – fejtette ki. Hangsúlyozta, hogy a hadifejlesztéseket folytatni kell, mert Oroszország nem hagy fel Európa tesztelésével, és különböző hibrid műveleteket fog végrehajtani. „Oroszország próbára fogja tenni az európai országokat, ezért nyugodtan, hidegvérrel és összeszedetten kell reagálni, hogy elkerüljük a hibákat” – tette hozzá Stubb. 

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

További híreink

Megrázó gyilkosságok a világban; elmaradt balhé Kötcsén

Sokkoló antiszemita támadás korbácsolt nagy indulatokat Velencében

Súlyos döntést hozott Marco Rossi a portugálok elleni meccs után

Úristen, mekkora elismerést kapott Szoboszlai Dominik

Ennek nem fognak örülni a Fradinál, mégis elveszítik Varga Barnabást?

Cristiano Ronaldo üzent, miután a mezét nem adta oda az azt elkérő Szoboszlai Dominiknek

Radar - Harc az illegális dohányárú ellen + videó

5 szénhidrát, amiről akkor sem kell lemondanod, ha fogyókúrázol

Háttérkép – Fegyverek, robbanószerek nélküli orosz drónok repültek be Lengyelországba + videó

További híreink

Háttérkép – Fegyverek, robbanószerek nélküli orosz drónok repültek be Lengyelországba + videó

Sokan támadják Szőke András humoristát, amiért csatlakozott a Vidéki Digitális Polgári Körhöz

Fico kemény üzenete az EU-nak: nincs több szankció, amíg az európai gazdaság nem kap lendületet

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Fico kemény üzenete az EU-nak: nincs több szankció, amíg az európai gazdaság nem kap lendületet
2
Szijjártó Péter a szolidaritás jegyében kérte a közép-európai külügyminiszterek segítségét
3
Orbán Viktor válaszolt a finn elnöknek
4
Charlie Kirk gyilkosa - FBI: megjelent az első fotó, tudjuk a menekülési irányt
5
Vezércikk – Lelőtték Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivistát + videó
6
Háttérkép – Fegyverek, robbanószerek nélküli orosz drónok repültek be Lengyelországba + videó
7
Sokkoló antiszemita támadás korbácsolt nagy indulatokat Velencében
8
Az Európai Bíróság megsemmisítette a Paks2 atomerőmű támogatását jóváhagyó uniós határozatot
9
Összeomlóban a Tisza Párt? Már a baloldali kutatók sem tudják kozmetikázni a számokat
10
Ez történhetett volna Magyarországon is, mondta lengyelországi drón-incidensről Orbán Viktor + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!