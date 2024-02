Orbán Viktor: Ukrajna nem fegyverekre kapja az 50 milliárd eurót + videó

A kormányfő rámutatott, a háború azonban továbbra is nyitott, több százezer ember vesztette életét, továbbra is öldöklés folyik a frontvonalon, nem látni a dolog végét.

Ebben a közegben kell Magyarországnak békepárti politikát folytatni. A mi álláspontunk, mi nem szállítunk fegyvert, nem is adunk pénzt fegyverre. Most, hogy 50 milliárd eurót kap Ukrajna, azt nem fegyverekre kapja! Az egy másik vita, az is zajlik, az egy másik pénzügyi alap