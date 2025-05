Orbán Viktor: tudjuk, hogy hogy kell elhárítani egy külföldi állam beavatkozását + videó

Megosztás itt:

Orbán Viktor: "Rendelkezésünkre állnak azok az intézmények, amelyek Európa többi országában is ismertek, amelyek ott is ismertek. Tehát tudjuk, hogy hogy kell elhárítani egy külföldi állam beavatkozását, tudjuk, hogy hogy kell fölfedni az együttműködést magyarországi politikai vagy nyilvánosságot alakító szereplők és egy külső állam között. Tudjuk hogyan kell ezt dokumentálni, visszaszorítani. Ennek van egy tudása, hogy hogyan kell egy országot megvédeni egy ilyen összeesküvéssel, egy ilyen befolyásolási szándékkal szemben. Ezek az állami szervek működnek, dolgoznak. Én is a helyemen vagyok, irányítom ezeknek a munkáját. Magyarország meg tudja védeni magát."