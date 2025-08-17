Keresés

Belföld

Orbán Viktor: Történelmi esély a békére, történelmi kudarc Brüsszelben

2025. augusztus 17., vasárnap 11:11 | Magyar Nemzet

A héten ötszáz új digitális polgári kör jött létre, és több is jön majd még – közölte Orbán Viktor a digitális polgári körök (DPK) tagjainak írt hírlevélben a Magyar Nemzet beszámolója szerint.

A lap rámutatott, miniszterelnök újfent hangsúlyozta, nem várhattunk tovább. – El kellett indítani a digitális honfoglalást. 

Ha nem akarjuk, hogy a digitális tér egészen negatív, gyűlölködő, obszcén, romboló és liberális-internacionalista legyen, akkor nekünk kell cselekedni. Mentsük meg a magyar digitális világot a pozitív, felebaráti és építeni akaró emberek számára – emelte ki.

Az aktuálpolitikát illetően a hírlevélben Orbán Viktor azt írta,

„Magyarországnak nem igaza van, hanem igaza lesz”.

– Megint. Történelmi idők. Történelmi esély a békére, történelmi kudarc Brüsszelben. Európa már a macskaasztalhoz sem ülhet. És tudjuk, aki nincs az asztalnál, az étlapon lesz. 

Mi, magyarok időben szóltunk. Nem engedtük, hogy Weber, Von der Leyen és Bidenék belerántsanak bennünket a háborúba. Végig a jó oldalon álltunk.

A béke oldalán. Egy hullámhosszon az amerikai elnökkel – fogalmazott. A kormányfő arra utalt, hogy Donald Trump az ő véleményét is kikérte az orosz–ukrán háború kapcsán. A miniszterelnök hozzátette, a háború blokkolja a magyar gazdaságot. Ha beköszönt a béke, nekilendül a magyar gazdaság is.

 

Rejtélyes búcsúajándékot találtak Schmuck Andor sírján

Putyin elárulta, hogy kitört volna-e az orosz-ukrán háború, ha Trump az elnök

Szorongásból szabadság: Horváth Gréta lakóbusszal vágott neki az ismeretlennek

Három friss szög az EU koporsójában

Molnár Tamás és Cinthya Dictator nem titkolja tovább: Bejelentették az örömhírt

Megvan Díaz első müncheni trófeája, a játékos Liverpoolba is üzent

Újabb botrány tarkítja a parajdi katasztrófa utóéletét

A Veszprém megnyerte a felkészülési tornát Dobojban

Élénk az érdeklődés a lakáscélú megtakarítások iránt

Az Egyesült Államok lemondja az augusztusra tervezett kereskedelmi tárgyalásokat Indiával

Bombariadó Tatabányán: kiürítették a plázát

Legjobb elsőfilm - Magyar koprodukció nyert a locarnói fesztiválon

Legjobb elsőfilm - Magyar koprodukció nyert a locarnói fesztiválon

 A Nemzeti Filmintézet támogatásával, kanadai-magyar koprodukcióban készült Blue Heron című film nyerte el a legjobb elsőfilm díját. Romvári József, a legendás díszlettervező unokája, Sophy Romvari első egész estés filmje jövőre lesz látható itthon a Mozinet forgalmazásában.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

