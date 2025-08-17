Orbán Viktor: Történelmi esély a békére, történelmi kudarc Brüsszelben

Megosztás itt:

A lap rámutatott, miniszterelnök újfent hangsúlyozta, nem várhattunk tovább. – El kellett indítani a digitális honfoglalást.

Ha nem akarjuk, hogy a digitális tér egészen negatív, gyűlölködő, obszcén, romboló és liberális-internacionalista legyen, akkor nekünk kell cselekedni. Mentsük meg a magyar digitális világot a pozitív, felebaráti és építeni akaró emberek számára – emelte ki.

Az aktuálpolitikát illetően a hírlevélben Orbán Viktor azt írta,

„Magyarországnak nem igaza van, hanem igaza lesz”.

– Megint. Történelmi idők. Történelmi esély a békére, történelmi kudarc Brüsszelben. Európa már a macskaasztalhoz sem ülhet. És tudjuk, aki nincs az asztalnál, az étlapon lesz.

Mi, magyarok időben szóltunk. Nem engedtük, hogy Weber, Von der Leyen és Bidenék belerántsanak bennünket a háborúba. Végig a jó oldalon álltunk.

A béke oldalán. Egy hullámhosszon az amerikai elnökkel – fogalmazott. A kormányfő arra utalt, hogy Donald Trump az ő véleményét is kikérte az orosz–ukrán háború kapcsán. A miniszterelnök hozzátette, a háború blokkolja a magyar gazdaságot. Ha beköszönt a béke, nekilendül a magyar gazdaság is.