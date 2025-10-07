Keresés

Belföld

Orbán Viktor: Tisza: made in Ukraine

2025. október 07., kedd 08:31 | hírTV
kritika Orbán Viktor Tisza Párt

A Tisza Párt házatáján kilóg az ukrán lóláb. Lassan az országszerte körbehurcolt kartonbábumról is kiderül, hogy ukrán gyártmány – fogalmazott a közösségi oldalán kedd reggel Orbán Viktor miniszterelnök.

  • Orbán Viktor: Tisza: made in Ukraine

A kormányfő rámutatott, a világról, az ország dolgairól vagy a külpolitikáról lehet vitázni és mást gondolni. De úgy nem lehet külpolitikát csinálni, ha a mentelmi joggal fognak Brüsszelből.

Úgy nem lehet külpolitikát csinálni, ha egy idegen országnak kötelezed le magad. És úgy sem lehet külpolitikát csinálni, ha egy háborús helyzetben fontosabb az igazodási kényszer, mint a haza érdeke 

– szögezte le Orbán Viktor.

Ez oda vezet, hogy Magyarországra ismét helytartót küldenek. Ez már volt Magyarországon, nem érdemes újra kipróbálni. Főleg háború idején – zárta bejegyzését a miniszterelnök.

Az egyik legnagyobb gitáros-énekes rock legenda érkezik Magyarországra

A Patrióták és a baloldal is kezdeményezték Ursula von der Leyen eltávolítását + videó

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kocsis Máté: Sík ideg az ukrán adatlopási hivatal magyar munkatársa! + videó

Sík ideg! Magyar Péter karton-Orbánon töltötte ki a dühét – Rottyon van! + videó

 Nehezen viseli az adatszivárgási botrányt Magyar Péter: dühében idegesen felborította Orbán Viktor kartonfiguráját. Kocsis Máté szerint „sík ideg az ukrán adatlopási hivatal magyar munkatársa.” A 20 000 Tisza-szavazó adatainak kiszivárgása, az ukrán szál és a felelősséghárítás miatt Lomnici Zoltán szerint börtön és 10 millió eurós bírság is várhat a pártra.
Összekötötték az M6-ot és az A5-öt! Lázár: Térségünk húzza ki Európát a bajból

Lázár János: A sztráda begyógyítja a XX. század sebeit! Kis unió épül

 Lázár János építési és közlekedési miniszter a magyar M6-os és a horvát A5-ös autópálya átadásán kijelentette: a sztráda egy régi és mély sebet gyógyított be, helyreállítva a Dunát az Adriával összekötő vérkeringést. A miniszter hangsúlyozta, hogy a hanyatló Nyugat ideológiai küzdelmei helyett Közép-Európának kell ihletet merítenie a megújuláshoz, „kis uniókat” építve a nagy unión belül. A magyar fejlesztési fordulat óta 4200 milliárd forintot költött a kormány közútfejlesztésre.
