Orbán Viktor: Szupertankot fejleszt Magyarország

Szupertankot fejleszt Magyarország - hangsúlyozta közösségi oldalán Orbán Viktor.

"Hiúzt gyártunk, Leopardot veszünk, és beszálltunk a Párduc fejlesztésébe" - válaszolta a kormányfő TikTok csatornáján arra a kérdésre, hogy

a Hiúz vagy a Leopárd lesz a Kárpátok nagymacskája?

A miniszterelnök azt is hozzátette: meglátjuk, melyik fut be, a kutatások szerint talán a Párduc. A zalaegerszegi Rheinmetall-gyár múlt heti átadásán már látható volt a Párduc néven ismert új - még fejlesztés alatt álló - harckocsi. Szakértők szerint a KF51 Panther még a Leopard 2-es csúcstanknál is modernebb lesz.

Orbán Viktor arra a kérdésre is válaszolt TikTokon, hogy a vas, vagy az élő szövet a fémvázon a fontosabb.