Orbán Viktor: szombaton jön az Egymillió Találkozás Napja

A dabasi választókkal találkozva Orbán Viktor kifejtette: a Békemeneten ismét kiderült, "mi vagyunk Európa legnagyobb békefenntartó ereje". De a győzelemért még egy utolsó, nagy erőfeszítésre van szükség - tett hozzá. "Ezért jön a valaha volt legnagyobb kampányhajrá, az Egymillió Találkozás Napja. Most szombaton, a vasárnapi választás előtti 24 órában, a Fidesz ötvenezer aktivistája egyetlen nap alatt egymillió embert fog személyesen a választásra buzdítani. Ebben a mozgósításban magam is részt fogok venni, mert a tét hatalmas. Háború vagy béke - erről döntünk. Szombaton jön tehát az Egymillió Találkozás Napja. Vasárnap pedig a választáson: Csak a béke, csak a Fidesz!" - idézi Orbán Viktort a sajtófőnök közleménye.

