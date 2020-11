Orbán Viktor: Szőcs Géza megtanította, a hatalmat a legnagyobb dolgokra kell használni

4836 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 136 723-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 107 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 2990-re emelkedett, 31 126-an meggyógyultak. Ingyenes lesz az internet a digitális oktatásban részt vevők számára – ezt jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor elmondta: 30 napig az középiskolás diákok családjainak nem jelent költséget az otthoni taníttatás. Miközben az ország minden erejével védekezik a koronavírus-járvány ellen, a „baloldalon minden egyes nap csak a kamuzásról szól” - közölte Nacsa Lőrinc, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője. Jelenleg körülbelül hatféle olyan oltóanyagot tesztelnek a világban, amelyek különböző támadáspontokon hatnak a koronavírusra - mondta a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet osztályvezető főorvosa az M1-nek. Hét vakcina gyártása is nagyon előrehaladott stádiumban van – mondta el az Informátor stábjának Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora. A professzor azt is kiemelte, hogy decemberben Európában már oltani fognak. Újabb egymillió darab favipiravir-hatóanyagú gyógyszer érkezett Magyarországra - írta közösségi oldalán a külgazdasági és külügyminiszter. Nehéz komolyan vehető magyarázatot adni arra, hogy Karácsony Gergely főpolgármester miért gondolkodik adóemelésről, amikor a főváros vagyona látványosan növekszik - mondta a Magyar Nemzetnek Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. Karácsony Gergely főpolgármester állításával szemben semmi sem veszélyezteti a budapesti nagybani piac működését - közölte az agrárminiszter a Facebookon közzétett bejegyzésében. Korózs Lajos méltatlan a népjóléti bizottság elnöki tisztségére – közölte a KDNP országgyűlési képviselője. Nacsa Lőrinc emlékeztetett: lassan fél éve, hogy Korózs Lajos lebukott az álmentős kamuvideóval, amit később az egész baloldal kórusban hirdetett. Csak kis mértékben emelkedhet idén a belföldön termesztett, karácsonyi fenyő ára, ugyanakkor a legnépszerűbb fajta, az import nordmann fenyő az árfolyamváltozás miatt 10-15 százalékkal is drágulhat - közölte a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete. Miniszterelnökség: A koronavírus-járvány terjedésének, valamint a személyes találkozások számának csökkentése érdekében a kormány mérsékli az állampolgárok ügyintézési terheit, ezért meghosszabbítja a lejáró személyi okmányok érvényességét. A jövő évtől jelentősen megváltoznak a kötelező jótállás szabályai Magyarországon: az egyik legfontosabb újdonság a sávos jótállás bevezetése - tájékoztat az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Cukorbetegeket képviselő szervezetekkel kötött együttműködési megállapodást a kormány a diabétesz világnapján - derül ki a kabinet Facebook-oldalára feltöltött videójából. Nem védi, hanem veszélyezteti a jogállamiságot a múlt héten született megállapodás - nyilatkozta az igazságügyi miniszter a Die Welt német konzervatív lapnak. Varga Judit úgy fogalmazott: az uniós kifizetések jogállamisághoz kötése azt eredményezné, hogy Brüsszel pénzügyi szankciókkal kényszeríteni rá az általa helyesnek vélt politikai álláspontokat a tagállamokra. A világon 53,3 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1,3 millió, a gyógyultaké pedig 34,4 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Tovább gyorsult a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, egymás után három napon döntve meg a korábbi csúcsot, szombatra már több mint 12,5 ezer új fertőzöttet jegyeztek fel egy nap alatt, a halálos áldozatok száma pedig átlépte a 9,5 ezret. Horvátországban átlépte az ezret a koronavírus-járvány eddigi halálos áldozatainak száma, és tovább nőtt a kórházi kezelésre szoruló új koronavírusos betegek száma. Csehországban tovább lassult a koronavírus-járvány terjedése. Az egészségügyi minisztérium kimutatása szerint pénteken 7357 új igazolt fertőzöttet vettek nyilvántartásba, ami 500-zal kevesebb, mint csütörtökön és 4200-al kevesebb, mint egy hete volt. Montenegróban éjszakai kijárási tilalmat vezetnek be 21 és 5 óra között, egyelőre december elsejéig. A vendéglátóhelyek és az üzletek csak 20 óráig tarthatnak nyitva és betiltják a gyülekezést is. Bulgáriában 4212 koronavírusos fertőzéses esetet regisztráltak pénteken, 798-cal többet, mint előző nap. Franciaországban 5 ezer alatt stabilizálódott a koronavírus-fertőzés súlyos betegeinek száma, a napi esetszám pedig már csökkenőben van: az elmúlt 24 órában 23 794 új esetet tártak fel a hatóságok az egy héttel ezelőtti több mint 60 ezerhez képest. A koronavírus terjedését lassító további intézkedések bevezetését, többek között a bevásárlóközpontok és az iskolák bezárását kérte a török kormánytól az isztambuli orvosi kamara elnöke. Az Egyesült Államokban 11 millióhoz közelít az igazoltan koronavírusos fertőzöttek száma a baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház adatai szerint. A koronavírus-járványról adott tájékoztatást Donald Trump amerikai elnök a Fehér Ház Rózsakertjében és megerősítette, hogy kormányzata továbbra sem hoz az ország gazdaságának teljes lezárását célzó döntést. Örményország elismerte, hogy több mint 2300 katonáját vesztette el a vitatott hovatartozású területért, Hegyi-Karabahért Azerbajdzsánnal vívott, szeptember végén kirobbant harcokban. Elfogták Olaszországban a calabriai 'ndrangheta maffia egyik magas rangú vezetőjét. Domenico Belloccót bűnszövetkezethez való tartozásért és kábítószer-kereskedelemért körözték már egy éve. Az afgán erők elfogták a kabuli egyetem elleni november 2-i támadás kitervelőjét - számolt be Amrullah Száleh afgán alelnök Facebook-oldalán. A perui legfelsőbb bíróság megtiltotta az ország alkotmányos vádeljárás keretében a héten elmozdított elnökének, Martín Vizcarrának, hogy 18 hónapig elhagyja az országot. Nyolcvanhetedik életévében elhunyt Halzl József, a Rákóczi Szövetség tiszteletbeli elnöke - közölte a szövetség honlapján. KDNP: Halzl József halálával egy igaz, nemzeti szívű magyar embert vesztett el a haza. A Rákóczi Szövetségben és a nemzetpolitikában elévülhetetlen érdemeket szerzett, hiszen mindennél fontosabb volt számára a nemzeti összetartozás eszméje, megvalósítása. A Fővárosi Főügyészség indítványa alapján letartóztatták a férfit, aki azzal gyanúsítható, hogy nyakon szúrt egy idős utast a villamoson, mert rászólt, hordja megfelelően a maszkot - tájékoztatott a Fővárosi Főügyészség. Holtan találtak meg egy hetekkel ezelőtt eltűnt asszonyt a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Vatta térségében, élettársát halált okozó testi sértés gyanújával őrizetbe vették. Tavasszal a jelenleginél modernebb, a változó felhasználói igényekhez igazodó Mol Bubit vehetnek birtokukba a fővárosi közbringarendszer használói - tájékoztat a Budapesti Közlekedési Központ. A Nemzeti Népegészségügyi Központ Szeged, Sajószentpéter és Putnok levegőjét egészségtelennek minősítette, ezen kívül hat településen - Miskolcon, Kazincbarcikán, Debrecenben, Szolnokon, Veszprémben és Pécsen - kifogásolt a levegőminőség. Legjobb magyarként Kapás Boglárka 400 méter gyorson a harmadik lett a Duna Arénában zajló Nemzetközi Úszóliga első elődöntőjének szombati nyitónapján. Férfi vízilabda ob I: UVSE Hunguest Hotels-Metalcom Szentes 9:8 Lance Stroll, a Racing Point kanadai versenyzője nyerte a Forma-1-es Török Nagydíj esős időben rendezett időmérő edzését.