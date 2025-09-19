Orbán Viktor szerint olyan nemzeti kormányra van szükség, amely szembeszáll Brüsszellel + videó

Folyamatosan üríti ki az illegálisan elfoglalt ingatlanokat az olasz kormány + videó

Vezércikk – Orbán Viktor: A Tisza-adó nem más, mint egy brüsszeli terv része + videó

Orbán Viktor: Tíz éve is tudtuk, hogy ez nekünk nem jó

Az Alpok alatt 1400 méterrel, 64 kilométer hosszan épül a Brenner-alagút

Több száz fős tömeg gyűlt össze a Charlie Kirkért szervezett gyertyagyújtáson

Orbán Viktor üzent – ezt a bukott vezérkari főnök nem teszi zsebre

Trump tudja, mikor ér véget a háború: Putyinról pedig elképesztő titkot árult el

Ha Európa szankciókat vezetne be az orosz olajat vásároló Kínával szemben, azzal Peking nyomást tudna gyakorolni a háború befejezése -jelentette ki az amerikai elnök.

A svéd miniszterelnök mellett kormánya több tagja is Magyarországra mutogat, sőt határozott fellépést sürget Budapest ellen, miközben kormányzati szervek adatai igazolják, súlyos belbiztonsági problémái vannak Stockholmnak, köszönhetően az ellenőrizetlen bevándorlásnak.

Svenk, a HírTV mozimagazinja A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Sajtóklub - ajánló Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.

Vezércikk - ajánló Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.