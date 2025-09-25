Orbán Viktor szerint felelnie kell annak, aki közszereplőket rágalmaz + videó

Megosztás itt:

A miniszterelnök pedig a közösségi oldalán reagált a vádakra. Orbán Viktor úgy fogalmazott, idézem: közszereplőket teljesen alaptalan és hamis vádakkal, ócska hazugságokkal és sötét sejtetésekkel besározni, az nem véleménynyilvánítás. Az inkább rágalmazás. Igazi komcsi tempó. Aki ilyet tesz, annak felelnie kell a mondataiért.

Tuzson Bence igazságügyi miniszter: ,,A vizsgálat egyértelműen megállapította, hogy ebben a büntetőügyben kiskorú sértett nem merült fel. Minden alapot nélkülöző aljas rágalom az, hogy az ügyben politikus neve felmerült volna, a miniszterek ártatlanságához kétség nem fér. Feltártuk, hogy az ügyhöz kapcsolódóan szervezett akció zajlik, ezt az események és a megszólalások sorrendje világosan mutatja. Az ügyben idegen titkosszolgálati szál is felmerül. Mindezek elhárítására a szükséges jogi lépéseket azonnali hatállyal megtesszük, illetve már megtettük."

A jelentésből az is kiderült, hogy mivel a Szőlő utcai javítóintézetben kizárólag fiúk gyermekek nevelése zajlik, így a lányok szállításáról szóló vádak eleve hamisak.