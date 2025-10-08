Orbán Viktor szerint elég Brüsszel kezét fogni ahhoz, hogy még a köztörvényes vádak alá helyezetteket is felmentsék + videó

Megosztás itt:

Orbán Viktor: "Példátlan eset, hogy nem adják ki a mentelmi jogát egy Magyarországon köztörvényes vádak alá helyezett, vagy köztörvényes gyanúsítás alá helyezett személlyel szemben. És ha kiadják, akkor Magyarországon oda kell állni a jogrendszer elé, bennfentes kereskedés, lopás. Egyetlen dolog menti meg ma az ellenzék vezetőjét attól, hogy ez bekövetkezzen: az európai mentelmi jog."

Orbán Viktor szerint elég Brüsszel kezét fogni ahhoz, hogy még a köztörvényes vádak alá helyezetteket is felmentsék.