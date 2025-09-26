Orbán Viktor szerint aki azt mondja, hogy a kormány ne támogassa a beruházásokat, az a magyarok kenyerét veszi el + videó

Megosztás itt:

Orbán Viktor: "Kétség kívül a magyar állama a beruházásokat támogatja. Most jártam Békéscsabán ott például 280 milliárd forintos beruházás jön létre és nagyon modern távol-keleti beruházás keretében, cégnek a beruházása keretében Szingapúrból. Ez létre fog hozni közvetlenül 2500 munkahelyet és még több ezret a rácsatlakozó vállalkozásokon keresztül. A kormány például itt adott emlékeim szerint több mint 40 milliárd forintot, hogy ez a beruházás ne máshova menjen, hanem Magyarországra érkezzen. Ha Kármán doktornak, a volt államtitkáromnak a logikáját követtük volna, akkor nem adtuk volna oda ezt a támogatást ennek a szingapúri cégnek. Következésképpen Békéscsabán nem jött volna létre 2500 munkahely."