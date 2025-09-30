Orbán Viktor szerint a modern politika legnagyobb problémája, hogy összekeveredik a szórakoztatóiparral + videó
2025. szeptember 30., kedd 11:55
| HírTV
A modern politika legnagyobb problémája, hogy összekeveredik a szórakoztatóiparral - erről beszélt a miniszterelnök a Harcosok Órájában. Orbán Viktor szerint a jobboldal nagy feladata, hogy megőrizze komolyságát, miközben a digitális térben is helyt áll. Somogyi András nemrég Semjén Zsoltot keverte pedofília gyanújába. A humorista korábban a miniszterelnököt illette rasszista utalásokkal.
A Tisza Párt megakadályozta, hogy az Európai Beruházási Bank egymilliárdos hitelt utaljon ki a MÁV-nak, amiből hazánk pályahálózatát tervezte felújítani – hangsúlyozta közösségi oldalán az építési és közlekedési miniszter.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Egy felvételen Márki-Zay Péter egyenesen bevallja, a választásokig Magyar Péternek nem szabad beszélnie a fontos politikai kérdésekről, például a háborúhoz való viszonyról, mert tömegesen hullana szét a támogatottság a Tisza mögött, ha az emberek megismerhetnék a valódi álláspontjukat – mutatott rá Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvzetője, aki a közösségi oldalán osztotta meg az elképesztő hanganyagot.
Jelentősen csökkentené a katonák illetményét egy progresszív adórendszer – jelentette ki a Harcosok órája című műsorban a honvédelmi miniszter. Aki hangsúlyozta a Tisza Párt tervezett többkulcsos adójával éves szinten 17 milliárd forinttal kevesebb jutna a honvédségi állományra.