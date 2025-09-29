Orbán Viktor szerint a modern politika legnagyobb problémája, hogy összekeveredik a szórakoztatóiparral + videó

Megosztás itt:

Pénteken tette közzé újabb botrányt kiváltó, humorosnak szánt videóját Somogyi András. A humorista azt sugallta, hogy a KDNP politikusa pedofil bűncselekményeket követett el. A kormánypártok politikusait is azzal vádolta meg, hogy pedofilok.

Nem az Somogyi András első gyalázkodó megszólalása, januárban a miniszterelnököt illette rasszista utalásokkal. "Valóban van egy problémája a modern politikának és ez összefügg a digitális térrel, ez pedig, hogy összekeveredik a szórakoztatóiparral" - a miniszterelnök a Harcosok órájában beszélt arról, hogy az interneten minden rövid, azonnali és hatásvadász.