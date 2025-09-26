Keresés

Belföld

Orbán Viktor szerint a kormány világossá tette, hogy Magyarország békés és biztonságos ország akar lenni + videó

2025. szeptember 26., péntek 12:00 | HírTV

Ki kell mondani, hogy az antifa egy terrorszervezet - jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. A kormányfő szerint a legszigorúbban kell eljárni a terroristákkal szemben.

"Azt kell mondani, hogy az antifa, és az ahhoz tartozó alszervezetek, azok terrorszervezetek. És anélkül, hogy elkövettek volna már most bűncselekményt, mielőtt elkövetnék, már lépéseket kell velük szemben érvényesíteni." Ezt mondta a miniszterelnök az antifasiszta mozgalomról, amelynek tagjai 2023 februárjában találomra agyba-főbe vertek embereket a budapesti utcákon. Az egyik gyanúsított az olasz szélsőbaloldali aktivista, Ilaria Salis, aki időközben európai parlamenti képviselő lett, ezért mentelmi jogot kapott. Az európai parlament jogi bizottsága a héten kis többséggel azt a javaslatot hozta, hogy ne függesszék fel Salis mentelmi jogát.

