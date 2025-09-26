Orbán Viktor szerint a kormány világossá tette, hogy Magyarország békés és biztonságos ország akar lenni + videó

Megosztás itt:

"Azt kell mondani, hogy az antifa, és az ahhoz tartozó alszervezetek, azok terrorszervezetek. És anélkül, hogy elkövettek volna már most bűncselekményt, mielőtt elkövetnék, már lépéseket kell velük szemben érvényesíteni." Ezt mondta a miniszterelnök az antifasiszta mozgalomról, amelynek tagjai 2023 februárjában találomra agyba-főbe vertek embereket a budapesti utcákon. Az egyik gyanúsított az olasz szélsőbaloldali aktivista, Ilaria Salis, aki időközben európai parlamenti képviselő lett, ezért mentelmi jogot kapott. Az európai parlament jogi bizottsága a héten kis többséggel azt a javaslatot hozta, hogy ne függesszék fel Salis mentelmi jogát.