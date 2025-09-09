Keresés

Belföld

Orbán Viktor szerint a bizalomvesztett pártok balhépolitikát hoznak létre + videó

2025. szeptember 09., kedd 09:30 | MTI
Kötcse Orbán Viktor Magyar Péter Tisza Párt kakaskodás kiskakas

Kinek a kakaskodás és az agresszió, kinek a béke és a nyugalom. Tessék választani! - írta Orbán Viktor miniszterelnök kedden a Facebookon közzétett videója mellé.

  • Orbán Viktor szerint a bizalomvesztett pártok balhépolitikát hoznak létre + videó

A videóban szerepel egy bejátszás, amelyben Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke az őt kérdező újságírónak háttal azt mondja: "vezetünk a Fidesz előtt. Viszlát!" Az újságíró következő kérdésére nem válaszolt, viszont rácsukta a kezére a kocsiajtót.

Bemutatják azokat a felvételeket is, amikor Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza vezető politikusa lökdösi a Mandiner riporterét, aki többször is azt mondja: "ne lökdössön, kérem!"

A videóban bemutatják azt is, ahogy Kötcsén a Tisza-aktivisták azt mondják: "könyörgöm, akasszuk fel!", majd nevetgélnek, aztán egy kisgyermekes anyuka felé indulnak, aki számon kérte őket: "végiggondoltátok, hogy mit beszéltek?! Egy másik emberről beszélsz! Fel akarod akasztani?! Normális vagy?"

"Akkor marad a balhé. A bizalomvesztett pártok így hozzák létre a balhépolitikát" - idézik a videóban Orbán Viktor vasárnapi kötcsei beszédét.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

Kapcsolódó tartalmak

