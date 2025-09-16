Orbán Viktor: Szekszárd a nemzeti út példája, nem a hanyatló Nyugaté + videó

Megosztás itt:

22 milliárd forint a Modern Városok Programban és a sikertörténet

A miniszterelnök beszédében kiemelte, hogy a sportuszoda a Modern Városok Program keretében valósult meg, amelynek köszönhetően Szekszárd 22 milliárd forintnyi fejlesztési támogatásban részesült. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy az elmúlt években a városban látványosan csökkent a munkanélküliség, és jelentős gazdasági fejlődés tapasztalható. Ez a siker szerinte a nemzeti kormányzás eredménye, amely a magyar emberek érdekeit tartja szem előtt.

Két út áll előttünk: háború és hanyatlás, vagy béke és fejlődés

Orbán Viktor a közelgő választásokat két alapvető út közötti választásként írta le. Az egyik út a nyugati út, amely a hanyatlás irányába vezet. Ez a korszak véget ért, gazdasága hanyatlik, és a jövője bizonytalan. A miniszterelnök szerint a brüsszeli út folytatása adóemeléseket hozna, amelyekből Ukrajnát támogatnák, belekevernénk magunkat a háborúba, és ránk erőltetnék a migránsokat. Ezzel szemben a másik, magyar út a nemzeti szuverenitás megőrzését jelenti. Ez az út garantálja, hogy Magyarország a béke szigete maradjon, megvédjük magunkat a külső nyomásoktól, és folytatjuk a fejlődést, ahelyett, hogy feladnánk a szuverenitásunkat. A miniszterelnök szavai szerint a választás tétje óriási, a polgárok kezében van a jövőnk.

Egy legenda öröksége: Sipos Márton

Az uszoda névadója a Szekszárdon született Sipos Márton úszó, aki a magyar sporttörténet egyik kiemelkedő alakja. Bár pályafutása rövid volt, világrekordot állított fel, és részt vett az 1924-es párizsi olimpián is. Munkássága és tehetsége méltó példaképül szolgál a jövő nemzedékének. Az uszoda átadása egyben tisztelgés a helyi sportélet és a kiemelkedő teljesítmény előtt.

Forrás: Orbán Viktor