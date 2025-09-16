Keresés

Belföld

Orbán Viktor: Szekszárd a nemzeti út példája, nem a hanyatló Nyugaté + videó

2025. szeptember 16., kedd 16:41 | Hír TV

Szekszárdon átadták a Sipos Márton Sportuszodát, amelynek megnyitóünnepségén Orbán Viktor miniszterelnök a város fejlődését a magyar út sikerességének bizonyítékaként mutatta be. A kormányfő éles kontrasztot vázolt fel a nyugati hanyatlás és a magyar fejlődés között, kiemelve, hogy a béke és a szuverenitás megőrzése a nemzet legfőbb érdeke.

  • Orbán Viktor: Szekszárd a nemzeti út példája, nem a hanyatló Nyugaté + videó

22 milliárd forint a Modern Városok Programban és a sikertörténet

 A miniszterelnök beszédében kiemelte, hogy a sportuszoda a Modern Városok Program keretében valósult meg, amelynek köszönhetően Szekszárd 22 milliárd forintnyi fejlesztési támogatásban részesült. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy az elmúlt években a városban látványosan csökkent a munkanélküliség, és jelentős gazdasági fejlődés tapasztalható. Ez a siker szerinte a nemzeti kormányzás eredménye, amely a magyar emberek érdekeit tartja szem előtt.

Két út áll előttünk: háború és hanyatlás, vagy béke és fejlődés

 Orbán Viktor a közelgő választásokat két alapvető út közötti választásként írta le. Az egyik út a nyugati út, amely a hanyatlás irányába vezet. Ez a korszak véget ért, gazdasága hanyatlik, és a jövője bizonytalan. A miniszterelnök szerint a brüsszeli út folytatása adóemeléseket hozna, amelyekből Ukrajnát támogatnák, belekevernénk magunkat a háborúba, és ránk erőltetnék a migránsokat. Ezzel szemben a másik, magyar út a nemzeti szuverenitás megőrzését jelenti. Ez az út garantálja, hogy Magyarország a béke szigete maradjon, megvédjük magunkat a külső nyomásoktól, és folytatjuk a fejlődést, ahelyett, hogy feladnánk a szuverenitásunkat. A miniszterelnök szavai szerint a választás tétje óriási, a polgárok kezében van a jövőnk.

Egy legenda öröksége: Sipos Márton

 Az uszoda névadója a Szekszárdon született Sipos Márton úszó, aki a magyar sporttörténet egyik kiemelkedő alakja. Bár pályafutása rövid volt, világrekordot állított fel, és részt vett az 1924-es párizsi olimpián is. Munkássága és tehetsége méltó példaképül szolgál a jövő nemzedékének. Az uszoda átadása egyben tisztelgés a helyi sportélet és a kiemelkedő teljesítmény előtt.

Forrás: Orbán Viktor

Szuper hír a nyugdíjasoknak: már egymillióan kapták meg az utalványt

Szuper hír a nyugdíjasoknak: már egymillióan kapták meg az utalványt

 Elképesztő tempóban halad a nyugdíjasoknak járó élelmiszerutalványok kézbesítése: több mint egymillió emberhez jutott el a 30 ezer forintos támogatás, ami az infláció elleni küzdelemben segít. Zsigó Róbert parlamenti államtitkár megerősítette, a kormány célja, hogy minden nyugdíjas megkapja a segítséget, mielőtt a hideg idő beáll.

