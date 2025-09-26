Orbán Viktor: Súlyos jogkövetkezményei lesznek a Szőlő utcai vádaknak + videó

Megosztás itt:

– Van egy álhírbotrány, ami a Szőlő utcához kötődik. A Szőlő utcában egy börtön van, amit javítóintézetnek hívnak – fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorának adott interjúban. A miniszterelnök elmondta, hogy az intézet vezetője prostituáltakat futtatott, aminek semmi köze az intézményben őrzött fiúgyermekekhez.

Mint jelezte, egy valószínűleg külföldi szálakat is magában foglaló rendszerben elkezdődőt egy álhír felépítése, hogy pedofil bűncselekmény történt volna, aminek a szálai elvezetnek a kormányig.

A kormányfő kijelentette:

,,A pedofília a legsúlyosabb bűncselekmény. Ha valaki egy másik ember alaptalanul vádol mást pedofília elkövetésével, az szintén súlyos bűncselekményt követ el."

Akkor is súlyos, ha magánszeméllyel szemben történik, de ha egy közfelelősséget viselő emberrel szemben történik, akkor az kétszeresen súlyos. Ha azért teszi ezt valaki, hogy a rendőrséget lejárassa, minisztert vagy kormányt megbuktasson, háromszorosan súlyos bűncselekmény – tette hozzá.

A kormányfő leszögezte, hogy a kormány minden tagja ártatlan, majd jelezte, hogy a vádak miatt súlyos jogkövetkezmények lesznek.

Az ellenzéki szereplők amikor elkövették ezeket a cselekményeket, vádakat, pontosan tudták, hogy büntetés vár rájuk. Azt fogják kapni, amit pontosan tudtak. A miniszterelnök nem híve a dolgok túlbonyolításának. Úgy véli, rendesen kell viselkedni.

Ha elönt bennünket az indulat, inkább számoljunk el tízig.

– Az ilyen helyzet, amit ma látunk, az akkor áll elő, ha egy civilizáción belül bajok vannak. Ma a Nyugat-európai világ ilyen helyzetben van. Gazdasági helyzet, migrációs probléma. Borulnak a dolgok, romlik az élet, és agresszivitást növel. Ez megjelenik a politikában – mondta Orbán Viktor.

A kormányfő azt javasolja, mindenki gondolja meg tízszer, mielőtt mond valamit. A kormánynak szerinte élen kell járnia abban, hogy világossá tegye: Magyarország békés és biztonságos ország akar lenni.

Példaként említette az antifa ügyét: akit nem védenek a mentelmi jog kiadásával, azt meg is büntették. De ennél szerinte tovább kell menni: ki kell mondani, hogy az antifa terrorszervezet. A kormány ezt a szerdai ülésén ki is mondta.

Csak vezetéken tudunk olajat szállítani

Az orosz gázzal kapcsolatban azt mondta, Magyarországnak nincs tengerpartja, így csak gázcsövön, és olajvezetéken keresztül lehet szállítani. Egyelőre senki nem tud olyan csővezetéket mutatni, amelyen keresztül el tudnák látni Magyarországot. Azt mondta, ha leválasztják Magyarországot az orosz kőolajról és földgázról, akkor a magyar gazdaság teljesítménye négy százalékkal csökken. Azt mondta, világos, hogy mi Magyarország érdeke, eszerint fognak eljárni.

A miniszterelnök elmondta, hogy az Egyesült Államok és Magyarország is szuverén ország, nincs szükség arra, hogy elfogadják egymás érveit.

Négyezermilliárd forint marad a családoknál

Arról, hogy jövő szerdától személyi jövedelemadó mentessé válnak a háromgyermekes anyák, közölte: indokolt volt a lépés. Egy valóságos adóforradalom zajlik Magyarországon, a családoknál négyezer milliárd forint marad. Minél több pénz marad a családoknál, annál jobb – tette hozzá.

Az ellenzék azt gondolja, hogy elveszik az emberektől és a cégektől a pénzt, és elosztják, hogy igazságos legyen. Azonban ennek a vége gazdasági csőd. A kormánypártok filozófiája, hogy minél több pénzt a családoknál és a cégeknél kell hagyni. Ezért az adócsökkentés kormánya vagyunk, míg a baloldal, ideértve a Tiszát, mindig adóemelést akar – szögezte le.

Orbán Viktor jelezte, hogy megduplázzák a családi adókedvezményt, és többlépcsős folyamatban egymillió édesanya, aki két gyermeket szült, élete végéig nem fizet szja-t.

2500 új munkahely Békéscsabán

A kormány a beruházásokban érdekelt. A kormányfő a békéscsabai beruházással kapcsolatban elmondta, 2500 munkahely jön létre, a kormány támogatta mindezt 40 milliárd forinttal, hogy a szingapúri cég ide jöjjön. Hasonló a helyzet a BMW-gyárral is, ahová a rádióinterjú után megy Debrecenbe, az átadóra. Úgy véli, aki azt mondja, hogy ne támogassák a beruházásokat, az a magyarok kenyerét veszi el.

Orbán Viktor tájékoztatott: a Tisza szavazóinak többsége adóemelést, progresszív adót akar. Erről meg is szavaztatták őket, ezt mindenki láthatta. Ezt megmondta a Tisza, hogy nem fogják megmondani a választások előtt, mert akkor elveszítenék a választást. Amely szerinte ennél is rosszabb hír, hogy a családtámogatás rendszerét is át akarják alakítani. Azt is mondta, vagyónadót is terveznek, még ez pontosan nem tisztázott, de ha így van, akkor vagyonbevallást kell készíteni mindenkinek. Így be fognak majd kopogni, és vagyonosodási vizsgálatok jönnek majd.

Szerinte az adó legyen egyszerű, kicsi, ne piszkálják az embereket, hanem hagyni kell őket dolgozni és keresni.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: MTI

Videó: Orbán Viktor/YouTube