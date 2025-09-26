Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 26. Péntek Jusztina napja
Jelenleg a TV-ben:

Napindító

Következik:

Napindító 09:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Orbán Viktor: Súlyos jogkövetkezményei lesznek a Szőlő utcai vádaknak + videó

2025. szeptember 26., péntek 08:00 | Magyar Nemzet

Hagyományos pénteki reggeli rádióinterjújában ismertette Orbán Viktor miniszterelnök a legfrissebb kormányzati döntéseket.

  • Orbán Viktor: Súlyos jogkövetkezményei lesznek a Szőlő utcai vádaknak + videó

– Van egy álhírbotrány, ami a Szőlő utcához kötődik. A Szőlő utcában egy börtön van, amit javítóintézetnek hívnak – fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorának adott interjúban. A miniszterelnök elmondta, hogy az intézet vezetője prostituáltakat futtatott, aminek semmi köze az intézményben őrzött fiúgyermekekhez.

Mint jelezte, egy valószínűleg külföldi szálakat is magában foglaló rendszerben elkezdődőt egy álhír felépítése, hogy pedofil bűncselekmény történt volna, aminek a szálai elvezetnek a kormányig.

A kormányfő kijelentette: 

,,A pedofília a legsúlyosabb bűncselekmény. Ha valaki egy másik ember alaptalanul vádol mást pedofília elkövetésével, az szintén súlyos bűncselekményt követ el."

Akkor is súlyos, ha magánszeméllyel szemben történik, de ha egy közfelelősséget viselő emberrel szemben történik, akkor az kétszeresen súlyos. Ha azért teszi ezt valaki, hogy a rendőrséget lejárassa, minisztert vagy kormányt megbuktasson, háromszorosan súlyos bűncselekmény – tette hozzá.

A kormányfő leszögezte, hogy a kormány minden tagja ártatlan, majd jelezte, hogy a vádak miatt súlyos jogkövetkezmények lesznek.

Az ellenzéki szereplők amikor elkövették ezeket a cselekményeket, vádakat, pontosan tudták, hogy büntetés vár rájuk. Azt fogják kapni, amit pontosan tudtak. A miniszterelnök nem híve a dolgok túlbonyolításának. Úgy véli, rendesen kell viselkedni.

Ha elönt bennünket az indulat, inkább számoljunk el tízig.

– Az ilyen helyzet, amit ma látunk, az akkor áll elő, ha egy civilizáción belül bajok vannak. Ma a Nyugat-európai világ ilyen helyzetben van. Gazdasági helyzet, migrációs probléma. Borulnak a dolgok, romlik az élet, és agresszivitást növel. Ez megjelenik a politikában – mondta Orbán Viktor.

A kormányfő azt javasolja, mindenki gondolja meg tízszer, mielőtt mond valamit. A kormánynak szerinte élen kell járnia abban, hogy világossá tegye: Magyarország békés és biztonságos ország akar lenni.

Példaként említette az antifa ügyét: akit nem védenek a mentelmi jog kiadásával, azt meg is büntették. De ennél szerinte tovább kell menni: ki kell mondani, hogy az antifa terrorszervezet. A kormány ezt a szerdai ülésén ki is mondta.

Csak vezetéken tudunk olajat szállítani

Az orosz gázzal kapcsolatban azt mondta, Magyarországnak nincs tengerpartja, így csak gázcsövön, és olajvezetéken keresztül lehet szállítani. Egyelőre senki nem tud olyan csővezetéket mutatni, amelyen keresztül el tudnák látni Magyarországot. Azt mondta, ha leválasztják Magyarországot az orosz kőolajról és földgázról, akkor a magyar gazdaság teljesítménye négy százalékkal csökken. Azt mondta, világos, hogy mi Magyarország érdeke, eszerint fognak eljárni.

A miniszterelnök elmondta, hogy az Egyesült Államok és Magyarország is szuverén ország, nincs szükség arra, hogy elfogadják egymás érveit.

Négyezermilliárd forint marad a családoknál

Arról, hogy jövő szerdától személyi jövedelemadó mentessé válnak a háromgyermekes anyák, közölte: indokolt volt a lépés. Egy valóságos adóforradalom zajlik Magyarországon, a családoknál négyezer milliárd forint marad. Minél több pénz marad a családoknál, annál jobb – tette hozzá.

Az ellenzék azt gondolja, hogy elveszik az emberektől és a cégektől a pénzt, és elosztják, hogy igazságos legyen. Azonban ennek a vége gazdasági csőd. A kormánypártok filozófiája, hogy minél több pénzt a családoknál és a cégeknél kell hagyni. Ezért az adócsökkentés kormánya vagyunk, míg a baloldal, ideértve a Tiszát, mindig adóemelést akar – szögezte le. 

Orbán Viktor jelezte, hogy megduplázzák a családi adókedvezményt, és többlépcsős folyamatban egymillió édesanya, aki két gyermeket szült, élete végéig nem fizet szja-t.

2500 új munkahely Békéscsabán

A kormány a beruházásokban érdekelt. A kormányfő a békéscsabai beruházással kapcsolatban elmondta, 2500 munkahely jön létre, a kormány támogatta mindezt 40 milliárd forinttal, hogy a szingapúri cég ide jöjjön. Hasonló a helyzet a BMW-gyárral is, ahová a rádióinterjú után megy Debrecenbe, az átadóra. Úgy véli, aki azt mondja, hogy ne támogassák a beruházásokat, az a magyarok kenyerét veszi el.

Orbán Viktor tájékoztatott: a Tisza szavazóinak többsége adóemelést, progresszív adót akar. Erről meg is szavaztatták őket, ezt mindenki láthatta. Ezt megmondta a Tisza, hogy nem fogják megmondani a választások előtt, mert akkor elveszítenék a választást. Amely szerinte ennél is rosszabb hír, hogy a családtámogatás rendszerét is át akarják alakítani. Azt is mondta, vagyónadót is terveznek, még ez pontosan nem tisztázott, de ha így van, akkor vagyonbevallást kell készíteni mindenkinek. Így be fognak majd kopogni, és vagyonosodási vizsgálatok jönnek majd.

Szerinte az adó legyen egyszerű, kicsi, ne piszkálják az embereket, hanem hagyni kell őket dolgozni és keresni.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: MTI

Videó: Orbán Viktor/YouTube

 

További híreink

Itt vannak a legújabb fejlemények a súlyos gyógyszerhiányról

Vérfagyasztó fordulat az eltűnt Kaszás Nikolett ügyében: jelentkezett egy magát gyilkosnak mondó férfi

Ezért szagolják meg a kutyák az ágyékodat

Ultimátum alatt játszik az Újpest, a horvát edző állása a tét

Konyhatitok: Készítsd a kávét fordítva, eszméletlen lesz a végeredmény

Éles riasztás kaptak a magyar vadászgépek

Itt az újabb vérlázító ügy – újabb botrány tört ki Ursula von der Leyen körül

Emberhátrányban az utolsó pillanatokban szerzett egy pontot a Ferencváros a Plzen ellen

„Ilaria Salis idegbe került” – A HírTV brüsszeli tudósítójának szembesítéséről cikkezett az olasz sajtó + videó

További híreink

„Ilaria Salis idegbe került” – A HírTV brüsszeli tudósítójának szembesítéséről cikkezett az olasz sajtó + videó

Kényszerszabadság, gyárleállás: a BYD kirabolja a Stellantis gyárait! - Nincs ellenszer a kínai autós hódításra

Zelenszkij újabb ígérete: nem indul újra, ha lezárul a háború! - Titkos fegyvert kért Trumptól a béke kikényszerítésére

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
„Ilaria Salis idegbe került” – A HírTV brüsszeli tudósítójának szembesítéséről cikkezett az olasz sajtó + videó
2
Kényszerszabadság, gyárleállás: a BYD kirabolja a Stellantis gyárait! - Nincs ellenszer a kínai autós hódításra
3
Hihetetlen fordulat: 8 éve körözték, most egy kis faluban buktatták le
4
Vezércikk - Botrányos hét: papot zaklattak, fegyverrel járkálnak és pedofilvádakról hazudoztak az ellenzékiek + videó
5
Háttérkép - Több, mint politika: Trump mozgalma az, amit az elit nem tud megállítani? + videó
6
Komment - Állampuccsot terveztek a Szőlő utcai rágalomhadjárattal + videó
7
Feljelentették Hadházy Ákost
8
Lázár János: tényleges életfogytiglan és kémiai kasztrálás járjon a pedofiloknak! - Radikális javaslatot tett a miniszter + videó
9
Nicolas Sarkozynek rövidesen börtönbe kell vonulnia
10
Zelenszkij újabb ígérete: nem indul újra, ha lezárul a háború! - Titkos fegyvert kért Trumptól a béke kikényszerítésére

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Lázár János: tényleges életfogytiglan és kémiai kasztrálás járjon a pedofiloknak! - Radikális javaslatot tett a miniszter + videó

Lázár János: tényleges életfogytiglan és kémiai kasztrálás járjon a pedofiloknak! - Radikális javaslatot tett a miniszter + videó

 „A pedofíliával vádolókat szintén következetesen meg kell büntetni” – jelentette ki Lázár János Sopronban, élesen reagálva az elmúlt 72 óra politikai vádjaira. A miniszter szerint a cél, hogy a magyar államot meggyengítsék alaptalan vádakkal, és azok, akik fizetnek a kérdezőknek és az újságíróknak, Magyarországot akarják ellehetetleníteni. A vádak elutasítása mellett Lázár János radikális gyermekvédelmi szigorítást javasolt.
A lejáratás műhelytitkai - Nyilvánvaló hazugságok ismételgetése annyiszor, hogy a hazugságok igaznak tűnjenek

A lejáratás műhelytitkai - Nyilvánvaló hazugságok ismételgetése annyiszor, hogy a hazugságok igaznak tűnjenek

 A politika világában a hatalomért folytatott küzdelem a digitális térben is jelen van. Itt is háború zajlik, ahol a legfőbb fegyver maga a közösségi média. Ez a fegyver azonban nem mindig nyíltan tüzel. Olykor csendesen, szisztematikusan dolgozik, mint egy mérges kígyó, amely lassan, de biztosan mérgezi a valóságot, és tönkreteszi mindazokat, akik az útjába állnak.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!