Orbán Viktor: Sorsdöntő EP-választás előtt áll Európa

Az eddig megszokottaktól eltérően, de hagyományteremtő szándékkal az év első kormányinfóját Orbán Viktor tartja 10.30-tól, amit a Hír TV élőben közvetít.

A kormányfő kezdetként Boldog Újévet kívánt, majd fontos döntésekről számolt be. Azt mondta: fontos kérdésekben döntöttek a fővárosi beruházásokkal kapcsolatban. A tárgyaláson Tarlós István főpolgármester is jelen volt. Ezt követően meghallgatták Varga Mihály, pénzügyminiszter beszámolóját a 2018-as évről. E szerint a gazdasági növekedés 4,6 százalékos volt, az államháztartási hiány 2 százalék alatt maradt, a bruttó bérek pedig 11 százalékkal növekedtek. A minisztere elmondása szerint a gazdaság stabilan növekszik és ez várható a következő években. „Magyarország jobban teljesít” – mondta a kormányfő.

A családok védelméről szóló nemzeti konzultációval kapcsolatban a kormányfő kifejtette 1 382 000 kérdőívet küldtek vissza, ez pedig a harmadik legnagyobb részvételű konzultáció. „A magyar történelem folytatásának jövője a magyar családokban van” – mondta a miniszterelnök, hozzátéve: ennek érdekében további lépésekre van szükség.

Emlékbizottságot hoznak létre Kövér László, házelnök vezetésével „30 éve szabadon” címmel.

A kormányfő szót ejtett az EP-választásokról, aminek középpontjában a bevándorlás lesz. „A magyar álláspont ismert, visszautasítunk minden bevándorlást támogató intézkedést” – mondta. Orbán Viktor elmondta: a cél, hogy a Fidesz legyen Európa legerősebb pártja, valamint, hogy az Európai Unión belül minden intézményrendszeren belül többségbe kerüljenek a bevándorlásellenes erők, az Európai Parlamentben, az Európai Bizottságban, majd az Európai Tanácsban is.

A bevándorlással kapcsolatban azt is megjegyezte, hogy már kilenc ország utasította el az ENSZ migrációs paktumát.

Orbán Viktor szerint a migráció nemcsak az EP-választások fő témája lesz, hanem „teljes mélységében alakítja az európai politikát”.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy minden liberális és demokratapárti képviselő bevándorláspárti. Szerinte két civilizáció van kialakulóban Európán belül. A brüsszeli bürokraták által szorgalmazott iszlám–keresztény együttélés, valamint a keresztény Közép-Európa. A magyar álláspont továbbra is az, hogy Európa maradjon az európaiaké” – mondta a kormányfő.

A miniszterelnök ezt követően hosszasan válaszolt újságírói kérdésekre.

Az M1 Guy Verhofstad kijelentését idézte a miniszterelnöknek. Ezzel kapcsolatban Orbán Viktor azt mondta: a liberálisok ma a szabadság ellenségei Európában. „Meg akarják mondani, hogy kik a kereszténydemokraták Európában, de a kölcsönös tisztelettel előrébb jutnánk” – fogalmazott a kormányfő.

A Reuters Matolcsy György jegybankelnök mandátumáról érdeklődött, ami márciusban jár le. Orbán Viktor úgy válaszolt: semmilyen meglepetés nem várható.

A Budapest Bank eladásával kapcsolatban kifejtette: egy megállapodás szerint a pénzintézményt visszaadják a magánszektornak.

Paks 2-vel kapcsolatban elismerte, hogy valóban van csúszás, aminek oka, hogy egy bonyolult európai közbeszerzési eljárást kellett lefolytatni. „A megállapodás szerint az oroszok egy kulcsrakész erőművet adnak át Magyarországnak” – mondta.

Az Origo az ellenzéki összefogásról kérdezte a miniszterelnököt. Orbán Viktor úgy fogalmazott: „az összefogással az ellenzék a saját sírját ássa meg”. Arra, hogy Brüsszelben a Magyarország jelentést készítő Judith Sargentini együtt tüntetett a magyar ellenzékkel úgy válaszolt: Sargentini egy bevándorláspárti képviselő, és ezért ez egy újabb bizonyíték arra, hogy az EP-választás fő kérdése a migráció lesz.

A Bloomberg a következő évek gazdasági növekedéséről kérdezett. Bár a jegybank és a pénzügyminiszter előrejelzése is elmarad a kormány által kitűzött 4 százalékos növekedési céltól, Orbán Viktor szerint nem sokkal. A kormányfő szerint még kedvezőtlen gazdasági környezetben is meg kell célozni a 4 százalékos gazdasági növekedést. A munkaerőhiányról azt mondta: Magyarországon hosszabb távon 4,5-5 millió munkavállalóval lehet számolni, a kormányfő szerint pedig egy olyan gazdaságot kell kialakítani, amely ennyi emberrel jól működtethető. „Nem akarjuk vendégmunkásokkal és a migráció által orvosolni a munkaerőhiányt. Sőt előny lehet a munkaerőhiány. Most a jó minőségű munkaerőt lasszóval kell fogni, ami magasabb fizetést és a magasabb képzést kényszerít ki” – fejtette ki Orbán Viktor. Hangsúlyozta, hogy a Munka törvénykönyvének változtatása semmilyen összefüggésben nincs a munkaerőhiánnyal. Pusztán arról van szó, hogy a kis- és közepes vállalkozások szenvednek attól, hogy kiskapukat kell keresni, hogy a munkavállalók túlórázzanak. Ezen akar segíteni a törvénymódosítás – tette hozzá.

A Pesti Srácok a magyar és a többi európai kormányellenes tüntetésekről kérdezett. Orbán Viktor szerint nem meglepetés, hogy a bevándorláspárti erők összefognak Európában, ez a jövőben is így lesz. „Ennek a sportágnak ez a természete.” A cél, hogy a bevándorlásellenes erők is összefogjanak és erősebbek legyenek – mondta.

Az autonómiatörekvésekről azt mondta: reméli, véget ér a 100 év magyar magány korszaka. Szomszédaink azért dolgoztak, hogy Magyarországot elszigeteljék – mondta Orbán Viktor. „Közép-Európában nem az egymástól való félelem, hanem az együttműködés szele a meghatározó. Ez Szent István öröksége” – fogalmazott a kormányfő, hozzátéve: Magyarország készen áll az együttműködésre – erre jó példa a magyar–szlovák együttműködés, ami történelmi léptékű. „Aki Magyarországgal együttműködik, az jól jár.”