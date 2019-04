Orbán Viktor: Sokan vannak, akik vitatják a kereszténység és Európa összetartozását

A keresztény kultúra minden erő forrása - hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök Pesterzsébeten, a Klapka téri református templom felszentelésének hálaadó ünnepén. A brüsszeli vezetés nem hajlandó megfékezni a bevándorlási folyamatot, a kezelését ezért a nemzetállamokra kell bízni - jelentette ki Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a Kossuth Rádióban. Rogán Antal a Századvég nemzetközi felméréseire hivatkozva kijelentette, hogy az illegális bevándorlás elleni uniós fellépéssel nem csupán a magyarok, hanem a kontinensen élők többsége is elégedetlen. Az európai parlamenti választáson a fiatalok jövője a tét, ezért is kell támogatni Orbán Viktor miniszterelnök hétpontos, a bevándorlás megállítását célzó programját - mondta Böröcz László, a Fidelitas elnöke. Az európai parlamenti választások tétje, hogy sikerül-e megváltoztatni a jelenlegi bevándorláspárti brüsszeli politikát és megvédeni az európai embereket - hangsúlyozta Ágh Péter Fideszes képviselő Sárváron. Orbán Viktor által bemutatott 7 pontos programmal meg lehet állítani Európában az illegális bevándorlást - közölte Deák Dániel. A politológus szerint a politikai szövetségesek nagy valószínűséggel támogatni fogják ezt a programot. Simon Miklós Fideszes képviselő szerint jó a fogadtatása az emberek körében az Orbán Viktor miniszterelnök által a bevándorlás megállítására meghirdetett hétpontos akciótervnek. A titkosszolgálatok információi szerint elég nagy esély van arra, hogy a 2015-ös eseményekhez hasonlóan felerősödik a migráció - mondta Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára a Bayer Show-ban. A Párbeszéd kongresszusa egyhangú döntéssel jóváhagyta azt az MSZP-vel korábban kötött megállapodást, amelynek alapján Jávor Benedek a negyedik helyen szerepel a közös EP-listán. Litvániában van a leghosszabb, Spanyolországban pedig a legrövidebb kampány az EP-választások előtt. Magyarország a középmezőnyben van - derül ki az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodájának összesítéséből. A Jobbik a magyar családok, a magyar munkaerőpiac védelméért dolgozik, mindent megtesz azért, hogy a külföldről érkező gazdasági bevándorlók ne tudják elvenni a magyarok munkáját - mondta Stummer János, a párt alelnöke. A bemutatott polgármesterjelöltekkel és a mögöttük álló pártszövetséggel nem lehet leváltani a Fideszt, hiszen éppen ők okozták a kétharmadot - reagált közös közleményében az LMP, a Jobbik és a Sétáló Budapest csapata. Az LMP szolidaritásáról biztosítja Kelemen Hunort, az RMDSZ elnökét. A szlovák himnusztörvény szembemegy a demokratikus és az európai értékekkel. A Magyar Liberális Párt ezért az európai liberálisok frakciójához fordul, hogy az Európai Parlamentben lépjenek fel a törvénnyel szemben. „Egészséget mindenkinek!” szlogennel hívják fel a figyelmet az idei egészség világnapján a megelőzés fontosságára - mondta Balogh Zoltán, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke. Az autonómiatörekvések szempontjából zászlóshajónak tekinthető a Vajdaság - hangsúlyozta Szili Katalin miniszterelnöki megbízott Bácsfeketehegyen. Ukrajna bukaresti nagykövete szerint Kelemen Hunort már 2017-ben kitiltották Ukrajnából és beutazását az országba nem először akadályozták meg. Az RMDSZ elnöke szerint Oleksandr Bankov ez utóbbi állítása nem felel meg a valóságnak. Folyamatos támadások érik a magyar vezetésű önkormányzatokat Romániában. Most a magyar üdvözlő felirat eltávolítására kötelezik a Brassó Megyei Tanácsot. Ausztria legalább novemberig meghosszabbítja a visszaállított határellenőrzést a Magyarországgal és a Szlovéniával közös határszakaszon - jelentette az APA osztrák hírügynökség. Sebastian Kurz osztrák néppárti kancellár és Markus Söder bajor tartományi miniszterelnök is Manfred Weber, az Európai Néppárt csúcsjelölje, egyben jelenlegi európai parlamenti frakcióvezetője mellett kampányolt. Sebastian Kurz osztrák néppárti kancellár elégedettségét fejezte ki azzal összefüggésben, hogy Heinz-Christian Strache szabadságpárti alkancellár elhatárolódott az Osztrák Identitárius Mozgalomtól. Joghallgatók nemzetközi versenyében nyertek első díjat magyar egyetemisták Washingtonban. Kultúránk közösséggé formál és összefűz bennünket - hangsúlyozta Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának miniszteri biztosa a floridai Daytona Beachen tartott hagyományőrző magyar nap ünnepségén. Országos tüntetéseket tartott a venezuelai ellenzék Nicolás Maduro elnök ellen. A Halifa Haftár tábornok által irányított Líbiai Nemzeti Hadsereg repüléstilalmi övezetté nyilvánította a katonai repülőgépek számára a nyugati országrészt - közölte az al-Arabíja pánarab hírtelevízió. Tízezrek lepték el Kartúm utcáit a harminc éve hivatalban lévő Omar el-Besír szudáni elnök lemondását követelve. Holttestet találtak egy kiégett gépkocsiban a tűzoltók Devecserben. Halálra gázoltak egy férfit Bakonybánkon. Meghalt egy motoros az M25-ös főúton Eger közelében. A jövő héten éjszakánként lemossa a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. a Váralagutat, a Lánchidat, a városligeti Millenniumi hidat és a Szabadság hidat. A DAC–Zilina szlovák élvonalbeli bajnoki labdarúgó-mérkőzés előtt a magyar himnusztól volt hangos a Mol Aréna Dunaszerdahelyen. A hazai szurkolók így fejezték ki tiltakozásukat a „himnusztörvény” néven elhíresült módosítás ellen. A DAC 1: 0-ra győzött. Hosszú Katinka három aranyérmet nyert a norvégiai Bergenben zajló úszóversenyen. A házigazda Debrecen 3:1-re nyert az MTK ellen a labdarúgó OTP Bank Liga 27. fordulójában. A listavezető Ferencváros 3:0-ra nyert a vendég Paks ellen a labdarúgó OTP Bank Liga 27. fordulójában.