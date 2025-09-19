Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 19. Péntek Vilhelmina napja
Jelenleg a TV-ben:

Komment

Következik:

Híradó 12:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Orbán Viktor üzent – ezt a bukott vezérkari főnök nem teszi zsebre

2025. szeptember 19., péntek 10:04 | HírTV
botrány fegyverviselés Orbán Viktor Ruszin-Szendi Romulusz

Ha a politikusok azért akarnak fegyvert viselni, mert fenyegetik őket, akkor nekem ágyút kellene hordanom - így reagált a Orbán Viktor Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési botrányára.

  • Orbán Viktor üzent – ezt a bukott vezérkari főnök nem teszi zsebre

A miniszterelnök péntek reggeli rádióinterjújában arra a kérdésre, hogy milyen üzenete van ennek az egésznek, azt felelte, hogy a fegyver önmagában sem néz ki jól, de a hozzáfűzött kommentárok a volt vezérkari főnöktől fájdalmasabbak.

„Hogy neki viszket a tenyere, hogy ezt le tudná rendezni. Mit is, kedves barátom, mit rendezel te le? Nem az őserdőben élünk. Álljon meg a menet. Mit rendezel te le? Ez egy jogállam, szabályok vannak. Nem lövöldözhetsz, mert te vezérkari főnök voltál, és nagyfiú vagy, és te fenyegeted az embereket, hogy jössz te ehhez? (…) Te nem teheted meg, hogy bárkit fenyegetsz, hiába viszket a tenyered, különösen, amikor sok emberhez beszélsz, ezzel te nem dicsekedhetsz, ilyen nincs (…) te nem állsz a többi állampolgár fölött, akkor sem, ha vezérkari főnök voltál, egy vagy közülünk, fogadd el a szabályokat, barátom”

– állította a szőnyeg szélére képzeletben Orbán Viktor Ruszin-Szendit.

 

További híreink

Berobban az indián nyár, mutatjuk a hétvégi időjárást

Magyar Péter üvöltözni kezdett egy nyugdíjas férfivel Szekszárdon + videó

"Atti ba**dmeg" – Curtist elütötte egy autó!

Döbbenet: Trump helikoptere kényszerleszállást hajtott végre + videó

Ez a Parkside gép lehet a hétvégi projektek titkos fegyvere: most szuper áron lehet a tiéd!

Lengyel Tamás borította a bilit, leleplezte Magyar Pétert, Hernádi Judit is képbe került

Tömeg gyűlt össze Charlie Kirk tiszteletére Budapesten

Áttörés a zsírmáj elleni küzdelemben: ez a vitamin lehet a megoldás!

Vezércikk – A baloldali sajtó kiteregette a Gyurcsány-Dobrev családi szennyest + videó

További híreink

Vezércikk – A baloldali sajtó kiteregette a Gyurcsány-Dobrev családi szennyest + videó

Trump tudja, mikor ér véget a háború: Putyinról pedig elképesztő titkot árult el

A románok őrjöngése célt ért: durván belerúgtak a székelyföldi csapatba a székely jelképek használata miatt

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Trump tudja, mikor ér véget a háború: Putyinról pedig elképesztő titkot árult el
2
Magyar Péter üvöltözni kezdett egy nyugdíjas férfivel Szekszárdon + videó
3
Sokkoló késelés Bécsben: brutális támadás Favoriten negyedben
4
Több száz fős tömeg gyűlt össze a Charlie Kirkért szervezett gyertyagyújtáson
5
Az Alpok alatt 1400 méterrel, 64 kilométer hosszan épül a Brenner-alagút
6
Orbán Viktor: Tíz éve is tudtuk, hogy ez nekünk nem jó
7
Vezércikk – Orbán Viktor: A Tisza-adó nem más, mint egy brüsszeli terv része + videó
8
Tömeg gyűlt össze Charlie Kirk tiszteletére Budapesten
9
Eladják a bérlakások helyét? Botrány a fővárosi telkek körül
10
Háttérkép – Aki nyíltan beszél konzervatív, patrióta nézeteiről, veszélynek teszi ki magát + videó

Legfrissebb híreink

Ősi riválisukat fogadják Szoboszlaiék az Anfielden

Ősi riválisukat fogadják Szoboszlaiék az Anfielden

 A címvédő és százszázalékos teljesítménnyel listavezető, Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool a városi rivális Evertont fogadja az angol labdarúgó-bajnokság 5. fordulójának szombati nyitómérkőzésén, a második Arsenal pedig vasárnap este rangadón látja vendégül a Manchester Cityt.
Lebuktak? Mégis adót emelne a Tisza Párt

Lebuktak? Mégis adót emelne a Tisza Párt

 Bár a Tisza rendre tagadja, gazdasági tanácsadóik elszólásai újra és újra adóemelési terveket sejtetnek – pedig a kormány szerint a költségvetésben még adócsökkentésre is jutna forrás.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Böröndi Gábor: Magyarország teljes szolidaritást vállal Lengyelországgal

Böröndi Gábor: Magyarország teljes szolidaritást vállal Lengyelországgal

 Magyarország – Lengyelország, Szlovákia, Románia és Bulgária mellett – a NATO keleti szárnyán van, erőit és eszközeit elsődlegesen a nemzeti és kollektív légtérvédelem növelésére biztosítja, de egyeztet a katonai szövetséggel, illetve a lengyel hadsereggel a kétoldalú segítségről – fogalmazott Böröndi Gábor vezérezredes a Magyar Nemzetnek adott interjúban. A vezérkar főnöke a múlt heti drónincidenst követően személyesen is találkozott lengyel kollégájával.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!