Orbán Viktor üzent – ezt a bukott vezérkari főnök nem teszi zsebre

A miniszterelnök péntek reggeli rádióinterjújában arra a kérdésre, hogy milyen üzenete van ennek az egésznek, azt felelte, hogy a fegyver önmagában sem néz ki jól, de a hozzáfűzött kommentárok a volt vezérkari főnöktől fájdalmasabbak.

„Hogy neki viszket a tenyere, hogy ezt le tudná rendezni. Mit is, kedves barátom, mit rendezel te le? Nem az őserdőben élünk. Álljon meg a menet. Mit rendezel te le? Ez egy jogállam, szabályok vannak. Nem lövöldözhetsz, mert te vezérkari főnök voltál, és nagyfiú vagy, és te fenyegeted az embereket, hogy jössz te ehhez? (…) Te nem teheted meg, hogy bárkit fenyegetsz, hiába viszket a tenyered, különösen, amikor sok emberhez beszélsz, ezzel te nem dicsekedhetsz, ilyen nincs (…) te nem állsz a többi állampolgár fölött, akkor sem, ha vezérkari főnök voltál, egy vagy közülünk, fogadd el a szabályokat, barátom”