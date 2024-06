Orbán Viktor rögtönzött sajtótájékoztatót tartott miután leadta a szavazatát + videó

Megosztás itt:

Az ország nem megosztott! Az ország demokratikus. Vannak különböző vélemények. - emelte ki Orbán Viktor.

"Négy lányom van és egyfeleségem. Azt tanultam meg, hogy legjobb ha azt teszem amit a nők mondanak." - reagálta a miniszterelnök arra a kérdésre válaszolva, hogy kire szavazott.

Minden választásnak van tétje - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök.

Hozzátette: állampolgári részvételre épülő politikai rendszerben a vélemények legerőteljesebb kifejezési formája a választás. Az egyetlen biztos pont a döntéshozók számára a választási eredmény. Ma a háború vagy a béke kérdése a tét, az, hogy a magyarok menjenek, vagy inkább maradjanak ki a háborúból. Ez egy olyan ügy, amelyben véleményt tudnak mondani az emberek.

"Most, hogy van egy összeurópai kérdés ez pedig a háború vagy béke, menjen-e Európa háborúba vagy ne menjen. Mi magyarok menjünk-e velük, vagy inkább maradjunk ki, ez egy olyan ügy, amelyben véleményt tudnak mondani az emberek. Én ezért is igyekeztem európai választás legfontosabb kérdésévé éppen ezt tenni, mert meggyőződésem szerint ez a legfontosabb kérdés, aztán pedig dönt persze a kormány iránti bizalomról is. Nekem mindig fontos az a visszajelzés, hogy volt egy választás legutóbb 2022-ben, akkor kaptunk egy támogatást abszolút számban is, és arányokban is, az alapján végezzük a munkánkat, és én most egy hírt fogok kapni arról, hogy egyébként megvan-e még az a bizalom ami két évvel ezelőtt megvolt, esetleg nőtt, ne adj Isten csökkent, ezeket is megpróbálom majd kiolvasni a választási eredményből."