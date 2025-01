Orbán Viktor: Rogán Antal pozícióját soha nem látott mértékben erősítette meg, hogy szankciós listára tették + videó

Megosztás itt:

Orbán Viktor azt mondta, kódolható volt, hogy a demokrata adminisztráció ideje alatt az amerikai-magyar kapcsolatok mélypontra jutnak, az amerikaiak a kettős adóztatást kizáró egyezményt nem is újították meg, a magyarok beutazását Amerikába megnehezítették, és "ahol tudtak, ártottak nekünk."

Értékelése szerint ennek csak "az utolsó kicsi története az", hogy a magyar kormány egyik miniszterét, Rogán Antalt szankciós listára tették. Hangsúlyozta: ez soha nem látott mértékben erősítette meg a miniszter pozícióját a magyar politikában és a magyar kormányban, mert ebből csak annyit tud kiolvasni, hogy ha Rogán Antalt, a nemzetbiztonsági szolgálatokért felelős minisztert, a magyar nemzeti szuverenitás első számú őrét egy nagyhatalom bünteti, az azt jelenti, hogy jól végzi a munkáját.

Donald Trump beiktatására utalva hozzátette: új korszak veszi kezdetét hétfőtől, van az amerikai elnökkel egy megállapodása arról, hogy fantasztikus, nagy ívű aranykorszak következik majd az amerikai-magyar kapcsolatokban, ami a mindennapokban, a "zsebekben és a családok költségvetésében" is érezhető lesz.

Kedd reggeltől, Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépése után minden meg fog változni, más nap kel fel a nyugati világ felett; véget ér egy keserű, nehéz, fájdalmas, kudarcokkal tarkított négy év: a demokrata kormányzás - mondta a miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában

Orbán Viktor úgy fogalmazott, a demokrata elnökség eleje is rosszul indult, "végül is csalással vették el az elnökséget Donald Trumptól". Ha 2020-ban nem csalnak, akkor Donald Trump maradt volna az elnök, és akkor nincs ukrán-orosz háború - mondta. A kormányfő hozzátette, a demokrata kormányzás mindig más, mint a republikánus, mert a republikánusok nemzeti alapon állnak, a demokraták viszont globalisták, és a világot behálózó szervezeteken keresztül - mint a Soros-hálózat - érvényesítik az érdekeiket. Orbán Viktor rámutatott: a demokratáknak alapvető gazdasági érdekeik vannak, a politikát a gazdasági érdekeik alá rendelik, továbbá erős világjobbító szándékaik is vannak. Ilyenkor a világot elönti a migráció és a migrációs káosz, elszabadul a genderőrület, és nem haboznak háborúval érvényt szerezni a céljaiknak, mint ahogy tették ezt az orosz-ukrán háborúban is - mondta.

MTI