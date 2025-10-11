Orbán Viktor padlóra küldte Magyar Pétert a Tisza app miatt

Orbán Viktor miniszterelnök egy videót közölt, amelyen egy tört magyarsággal beszélő ukrán mutatja be a Tisza applikációt. Ez a felvétel a korábbi adatvédelmi botrány és az ukrán befolyásgyanú tükrében nem csupán vicces, hanem rendkívül kínos is Magyar Péterék számára.
