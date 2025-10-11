Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 11. Szombat Brigitta napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Paláver 15:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Orbán Viktor padlóra küldte Magyar Pétert a Tisza app miatt

2025. október 11., szombat 13:30 | Hír TV
Facebook videó adatlopás szarkazmus Orbán Viktor Brüsszel Magyar Péter Tisza Párt ukrán szál

Orbán Viktor miniszterelnök egy videót közölt, amelyen egy tört magyarsággal beszélő ukrán mutatja be a Tisza applikációt. Ez a felvétel a korábbi adatvédelmi botrány és az ukrán befolyásgyanú tükrében nem csupán vicces, hanem rendkívül kínos is Magyar Péterék számára.

  • Orbán Viktor padlóra küldte Magyar Pétert a Tisza app miatt

További híreink

Testmozgás 60 év felett: Ez a 4 gyakorlat megváltoztathatja az életét

Putyin: Oroszország hamarosan bejelentheti, hogy új fegyverrel rendelkezik, a tesztelések sikeresen zajlanak

„Nem tervezzük, hogy még egyszer költözzünk” – Sydney van den Bosch megmutatta álmai otthonát

Váratlan helyen bukkant fel Orbán Viktor

Elhunyt a népszerű influenszer, súlyos következménye lett kozmetikai beavatkozásának

Bayer Zsolt: Dosztojevszkij megérkezett

Nem nézhetjük tétlenül! - Orbán Viktor bejelentette a béke-aláírásgyűjtést

Verstappen apja egy dolgot még a fia kedvéért sem lenne hajlandó megtenni

Új milliárdosa lett Magyarországnak, ráadásul az illető nem dolgozott meg a nagykazal pénzéért

További híreink

Új milliárdosa lett Magyarországnak, ráadásul az illető nem dolgozott meg a nagykazal pénzéért

Újabb pofon Brüsszelnek: Babis elzárja az ukrán pénzcsapot

Magyar Péter új szakértője: a múlt kísértetei és a jövő veszélyei

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Putyin: Oroszország hamarosan bejelentheti, hogy új fegyverrel rendelkezik, a tesztelések sikeresen zajlanak
2
A szabadság paradoxona: Gondolatok Krasznahorkai Nobel-díjas válasza kapcsán
3
Váratlanul a pesterzsébeti piacon jelent meg Orbán Viktor + videó
4
Miniszterelnök-casting Párizsban: a nyertes a korábbi vesztes
5
Ismét sikerült egyenlítenünk az ukránokkal
6
Magyar Péter új szakértője: a múlt kísértetei és a jövő veszélyei
7
Nem nézhetjük tétlenül! - Orbán Viktor bejelentette a béke-aláírásgyűjtést
8
Újabb pofon Brüsszelnek: Babis elzárja az ukrán pénzcsapot
9
Dunába vetette magát az esztergomi mentőállomás vezetője – keresése még tart
10
Vezércikk – Már saját pártjukat hibáztatják a mezei tiszások az adatszivárgás miatt + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!