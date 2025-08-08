Orbán Viktor: Olyan családbarát politikát csinálunk + videó

Megosztás itt:

Mindenki oszt, szoroz, én is próbálom követni az eseményeket – jegyezte meg Orbán Viktor ma reggeli rádióinterjújában arra a felvetésre reagálva, hogy a napokban kapják meg a családok azt a fizetésüket, amiben már az emelt családi adókedvezmény összege is megjelent.

Miért van kevesebb gyerek?

Orbán Viktor szerint vagy azért, mert megváltoztak az emberek, és már nem akarnak utódot, nem akarnak ezen idegeskedni, a világ egy részén ez a helyzet, vagy pedig azért, mert akadályokba ütköznek azok, akik gyereket szeretnének, míg a végén kicsúsznak az időből.

Nyugaton úgy látják, hogy ezt a helyzetet migrációval kell kezelni. Beengedték a migránsokat, hogy majd ők dolgoznak helyettük, de látjuk, hogy ez nem így történt. – Ez a migráció végső oka. Ha nincs saját gyerek, akkor pótolják migránssal – tette hozzá.

