Orbán Viktor: No migration, no gender, no war, hogy Brüsszelben is értsék + videó

- hangsúlyozta a kormányfő. Az I. világháborúban elvesztettük az ország kétharmadát, a második világháborúban idegen földön megsemmisült az ütőképes haderő - ismertette. Még tárgyalni sem tudtunk a leendő győztessel. 1,5 millió életet vesztettünk a két világháborúban. Micsoda erős országunk lenne, ha ők most meglennének. Most pedig egy újabb háborús részvételt akarnak tőlünk. Nem fogunk hadba lépni, hogy Brüsszelben is megértsék, ezért halkan mondom. Semmi keresnivalónk nincs az orosz fronton - mondta.

