Orbán Viktor: nincs meg a bizalom az ukrán kormánnyal

Továbbra is megvétózza Magyarország Ukrajna NATO és EU-csatlakozási törekvéseit - erről Orbán Viktor beszélt a Magyar Állandó Értekezlet ülésén. A miniszterelnök szerint erre a Kárpátaljai magyarok védelme érdekében van szükség. A kormányfő szerint a nyelvtörvény után arra készül az ukrán Parlament, hogy az oktatáson túl mutató szabályozások is korlátozzák a kisebbségek jogait. Orbán Viktor szerint nincs meg a bizalom az ukrán kormánnyal, így nem tudják komolyan venni a tárgyalásokat.

Az, hogy megállapodunk valamiben hétfőn valamiről és kedden azt állítják és megállapodunk, hogy mit csinálunk szerdán és csütörtökön teljesen más történik még az én praxisomban is párját ritkító eset. Nincs meg a bizalom az ukrán kormánnyal a tárgyalásokhoz - erről Orbán Viktor beszélt a Magyar Állandó Értekezlet ülésén. A miniszterelnök szerint az ukrán parlament tovább korlátozná a kárpátaljai magyarok jogait, ezért továbbra is megvétózza a kormány Ukrajna NATO és EU-csatlakozási törekvéseit.

Világossá tesszük a NATO-ba is, meg az Európai Unióba is, ha egyáltalán vezet út Ukrajnából, ha egyáltalán vezet e, a geopolitikai realitások ezt egy komoly alternatívának mutatják e vagy sem, de ez ta kérdést tegyük zárójelbe, de ha vezet ilyen út, az csak Magyarországon és Budapesten keresztül vezet, kész. Ebből fakad az, hogy válaszlépésként a kárpátaljai magyarokat ért diszkriminatív törvényekre, mi blokkoljuk az összes európai uniós és NATO-fórumon az Ukrajnával való együttműködés fórumainak egyáltalán a működését is – mondta Orbán Viktor.

Az EU balkáni bővítését viszont magyar nemzeti érdeknek nevezete a kormányfő, mert szerinte az megnöveli Magyarország és a térség jelentőségét.

Mert függetlenül attól, hogy a V4 csak négy országból áll Közép Európa egészét tekintve több országról beszélünk, amelyek hozzá fognak adódni leginkább a magyar gazdaság integratív képességein keresztül. a közép európai teljesítményéhez, tehát Közép Európa geopolitikai felértékelődésének fontos momentuma lesz, amikor a Montenegróikat reményeim szerint előbb utóbb a macedónokat és a szerbeket föl tudjuk majd venni az Európai Unióba – mondta. Az ülésen a DK-n kívül az összes magyar és külhoni párt részt vett. A Miniszterelnök-helyettes szerint az eseményen egység volt a legfontosabb nemzetstratégiai kérdésekben.