Orbán Viktor: Nincs igazuk ebben az ügyben

Félpályás útlezárással tiltakoztak a Munka törvénykönyvének tervezett módosítása ellen hétfőn szakszervetek. Most azt mondják, ennél további is mennének: ha megszavazzák a javaslatot, országos sztrájk jöhet, egész pályás lezárásokkal.

„A 400 óra túlóráról sokat beszéltünk már szerintem ebben az országban, az rengeteg, az nagyon nagy terhet jelentene fizikailag és szellemileg is a munkavállalókra. Ráadásul azt a tévképzetet kelti, hogy az emberek jövedelme attól kevés, hogy nem dolgoznak eleget, holott ez nagy tévedés. Ráadásul el van bújtatva a törvényben egy olyan lehetőség is, hogy a munkavállaló jóhiszeműen hozzájárul ahhoz, hogy őt behívják dolgozni, és valójában ez azt jelentené, hogy már nem túlmunkaként kell neki elszámolni. A munkahelyen a túlórát elrendelik, és időnként, ha a dolgozónak ez problémát okoz, akkor még időnként kényszerítik is a dolgozókat a túlórákra. Mi minden eszközt megragadunk, hogy meggátoljuk” – nyilatkozta László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke.

A miniszterelnök szerint a szakszervezetek tévednek. Orbán Viktor a Parlamentben az Atv.hu-nak azt mondta a munkaidőbeosztás önkéntes megváltoztatásáról szóló törvény a munkások érdekét szolgálja. „Én figyelek a szakszervezetre, tisztelem is őket, de szerintem itt nincs igazuk, ebben az ügyben. Az előterjesztés kifejezetten védi a munkásokat, és lehetővé teszi nekik azt, hogy aki többet akar dolgozni, az többet is dolgozhasson és többet is kereshessen. Én megértem, hogy a szakszervezeteknek az nem tetszik, hogy önkéntes, egyéni megállapodással is lehessen túlmunkát vállalni, de ez a munkások érdeke, lehet, hogy a szakszervezeteké nem, de ez a munkásoké mindenképpen, és a kormány a munkások oldalán áll” – fogalmazott Orbán Viktor.

Az ellenzék hétfőn füttyszóval demonstrált a parlamentben, a zárószavazáson is akcióra készülnek.

„Nem szeretnénk arról beszélni, hogy ott mi fog történni, egy dolgot szeretnénk elérni, hogy ez a szégyenteljes törvényjavaslat, azzal a sok törvénytelenséggel, ami a teljes vitafolyamatot kísérte, az ne abban végződjön, hogy a Fidesz–KDNP simán megszavazza ezt a javaslatot, visszaélve parlamenti erőfölényével” – közölte kedden Szél Bernadett független országgyűlési képviselő.

A munkások érdekét szolgálja az új túlóratörvény – mondta sajtótájékoztatóján a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hidvéghi Balázs emlékeztetett: azok keltik a hisztériát a törvény körül, akik kormányzása alatt egymillió ember lett munkanélküli és kétszer ekkora adók sújtották az embereket.

„A jelenlegi módosítás célja az, hogy akik többet szeretnének dolgozni, és ezért több bért kapni, azok ezt megtehessék bürokratikus akadályok nélkül. A Fidesz-kormány a munkások pártján áll, ez a javaslat a munkások érdekét szolgálja, és a beleegyezésük nélkül nem lehet túlmunkát előírni” – emelte ki.

A munkaidő-szervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szerdán szavaz az Országgyűlés.