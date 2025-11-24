Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 24. Hétfő Emma napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver

Következik:

Híradó 17:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Orbán Viktor: Nem vagyunk hajlandóak elzálogosítani az unokáink jövőjét

2025. november 24., hétfő 15:50 | MTI
Európai Unió Orbán Viktor Háború Ukrajnában

Az Európai Unió folytatni akarja a háborút, de mivel pénzük nincs, közös hitelt vennének fel. Erre nemet kell mondanunk. Mi nem akarjuk eladósítani az unokáinkat Ukrajna miatt - közölte a miniszterelnök a hétfői uniós csúcson történteket összegezve a Facebook-oldalán.

  • Orbán Viktor: Nem vagyunk hajlandóak elzálogosítani az unokáink jövőjét

Orbán Viktor a videóban azt mondta: a megbeszélésen áttekintették azt a szerteágazó, 28 pontos béketervet, amelyet az amerikaiak tettek le az asztalra. Ez szerteágazó, ezer alkérdése van.

"Egyetlen dolgot tudok biztosan megállapítani a mai videókonferenciát követően: az Európai Unió folytatni akarja a háborút, úgy, hogy egyetlen, de egyetlen fillérje sincs arra, hogy Ukrajnának katonai eszközöket szállítson, egyetlen fillér sem áll rendelkezésre, hogy Ukrajna működését finanszírozza, és egyetlen ötlete sincs arra, hogy hogyan kellene ezt a pénzt megszerezni" - tette hozzá a kormányfő.

Közölte: ami ötlettel rendelkezik az EU, az az, hogy a "tagállamok dobják össze", Magyarország erre nem hajlandó, vagy vegyünk fel közös hitelt.

"Nem vagyunk hajlandóak elzálogosítani az unokáink jövőjét egy megnyerhetetlen ukrán háború finanszírozása érdekében" - jelentette ki Orbán Viktor.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

További híreink

Megjöttek a BKK új elektromos buszai – mutatjuk!

Egyre több botrány veszi körül a Tisza Párt jelöltállítási folyamatát + videó

A wifi nem ér el a konyháig? A Lidl szerint van rá olcsó megoldás

Itt a fordulat: bejelentést tett a Fehér Ház a béketárgyalásokról

Orbán Viktor karácsonyi reklámja mindent visz

Óriási gondban a magyar válogatott szövetségi kapitánya a vb előtt

Csalódott tiszás: Magyar Péter nem ezt ígérte, rengeteg Tisza-sziget fog megszűnni a jövőben + videó

Változás történt a magyar kéziválogatott vb-keretében

Nem modell, nem celeb, nem popsztár - csak úgy néz ki a csinos gyilkos

További híreink

Nem modell, nem celeb, nem popsztár - csak úgy néz ki a csinos gyilkos

Módosul az amerikai békekoncepció + videó

Hiszti a partvonalon: Ursula von der Leyen központi szerepet követel a béketárgyaláson, ahová meg sem hívták

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Azonnali kérdések és válaszok órája volt a parlamentben + videó
2
Merz a G20-csúcson: Kizárt Oroszország visszatérése a G8-ba, a pénzügyi terv elfogadhatatlan
3
Ursula von der Leyen a korrupció főszponzora? – Nem érdekli a Bizottságot az ukrán háborús maffia + videó
4
A normalitás utolsó védvonala: Bayer Show – Ízekre szedjük a globalista hazugsággyárat + videó
5
Dróntámadás Oroszország szívében: Lángokban áll a Moszkva melletti erőmű, mobil fűtést telepítenek + videó
6
Nyilvánosságra került Európa 28 pontos tervezete + videó
7
Az amerikai béketerv ukrajnai reakciói + videó
8
A Tisza Párt jelöltjei olyanok, mint az eltévedt turisták – Azt se tudják, melyik városban vannak + videó
9
Zelenszkij Trumpnak és Európának is köszönetet mondott
10
Módosul az amerikai békekoncepció + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!