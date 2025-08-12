Keresés

2025. 08. 12. Kedd
Belföld

Orbán Viktor: nem tudom támogatni, ha a magyar emberek döntésével ellentétes dokumentumot akarnak elfogadtatni + videó

2025. augusztus 12., kedd 15:00 | MTI

A kormányfő a videóban kérdésre válaszolva megerősítette: Magyarország nem támogatja az Európai Tanács közös nyilatkozatát Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteki találkozója kapcsán.

  • Orbán Viktor: nem tudom támogatni, ha a magyar emberek döntésével ellentétes dokumentumot akarnak elfogadtatni + videó

 Orbán Viktor erre két okot nevezett meg: egyrészt, hogy a nyilatkozatban egyértelmű és világos sürgetés van Ukrajna európai uniós tagságára nézve, Magyarországon pedig "volt egy népszavazás, a Voks 2025", ahol magyar emberek azt mondták, hogy nem akarnak egy Európai Unióban lenni az ukránokkal.

"Ha olyan dokumentumot akarnak velünk elfogadtatni, amely a magyar emberek döntésével ellentétes tartalmú, akkor azt én nem tudom támogatni" - rögzítette. A másik oknak pedig azt nevezte, hogy az orosz-ukrán háború európai ügy, amelyet Európának kellene elrendeznie, de erre képtelen, amikor azonban "két erős ember" - az amerikai és az orosz elnök - leül tárgyalni, akkor szánalmas és gyenge dolog kívülről bekiabálni. Azt javasolta, hogy "inkább férfiasabb vonalat" kell vinnie az Európai Uniónak, öntudatra kell ébrednie Európának és kezdeményező szerepet kell játszania, hiszen ez egy olyan konfliktus, ami a "mi hátsó udvarunkban" történik.

"Nekünk egy orosz-európai uniós csúcsra van szükségünk, nem pedig arra, hogy kommentáljunk egy orosz-amerikai csúcsot" - hangsúlyozta Orbán Viktor. Arra a kérdésre, hogy mennyire van egyedül Magyarország most ebben a kérdésben ezzel az álláspontjával, úgy válaszolt: sosem vagyunk egyedül, mi vagyunk egyedül, akik ezt mondják, de még sokan gondolják ezt így - tette hozzá. Kérdésre válaszolva a miniszterelnök elmondta: a pénteki orosz-amerikai csúcstól azt várja, hogy az jelentősen csökkenteni fogja a világháború kockázatát.

Forrás: MTI

Fotó: Facebook

 

 

