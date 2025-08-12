Orbán Viktor nem támogatta az uniós ukránpárti nyilatkozatot + videó

Megvétózta Orbán Viktor az uniós ukránpárti nyilatkozatot. A dokumentumban az áll, hogy az Unió és tagállamai készek továbbra is hozzájárulni Ukrajna biztonsági garanciáihoz. A kormányfő szerint az unió nem szabhat feltételeket egy olyan tárgyalásnak, amelyre meg sem hívták. A miniszterelnök hangsúlyozta: esélyt kell adni a békének.
A témában élőben Lajkó Fannit, az Alapjogokért Központ elemzőjét kapcsoltuk.
