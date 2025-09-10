Orbán Viktor nem támogat semmilyen adóemelést és nem akar szektorális különadót kivetni + videó

Franciaországban, Nice városában történt megdöbbentő incidens rázta meg a közvéleményt, egy iskolai támadás során késes támadó sebesített meg két embert, mielőtt a hatóságok elfogták volna.

Orbán Viktor igazát bizonyították: a 3%-os hitel tényleg negyedannyiba kerülhet, mint az albérlet

A Telex szerint Orbán Viktor tévedett a 3%-os hitel előnyeiről, de a számok mást mutatnak: a hitel törlesztőrészlete hosszú távon akár négyszer olcsóbb lehet, mint az albérlet. Sebestyén Géza közgazdász szerint a hitel nemcsak kedvezőbb, de vagyonnövekedést is hoz, míg a bérlés komoly veszteséggel járhat.