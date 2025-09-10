Orbán Viktor nem támogat semmilyen adóemelést és nem akar szektorális különadót kivetni + videó

A Telex szerint Orbán Viktor tévedett a 3%-os hitel előnyeiről, de a számok mást mutatnak: a hitel törlesztőrészlete hosszú távon akár négyszer olcsóbb lehet, mint az albérlet. Sebestyén Géza közgazdász szerint a hitel nemcsak kedvezőbb, de vagyonnövekedést is hoz, míg a bérlés komoly veszteséggel járhat.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A Tisza Párt együttműködik a Donald Tusk-féle varsói vezetéssel, külön csapat dolgozik azon, hogy Magyar Péterék felhasználhassák a lengyel tapasztalatokat Magyarországon – ez Tarr Zoltán szavaiból derült ki egy újabb leleplező hangfelvételen.