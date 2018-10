Orbán Viktor: Nem sztárokat, hanem hősöket akarunk látni

A nemzetközi tornák lebonyolítására is alkalmas csarnok 400 fős lelátóval rendelkezik és további 1500 ember befogadására képes. Az avatóünnepségen a miniszterelnök is részt vett. Orbán Viktor beszédében kiemelte, hogy nem sztárokat, hanem hősöket akarnak látni a pályán, akik újra a magasba repítik a magyar kosárlabdát. A kormányfő hozzátette, hogy – külföldi mintára – szorosabb együttműködést terveznek az élsport és a felsőoktatás között.

Fontos nekünk hogy a tehetséges sportolóink itthon maradjanak, ehhez kellenek az egyetemmel kötött megállapodások, és fontos, hogy ne kelljen többet olyan mondatokat hallani – szerencsére egyre ritkábban hallok ilyeneket – hogy azért kell külföldre menni sportolni, mert ott olyan feltételeket biztosítanak a számunkra, amit itthon nem, és ezért megyek mondjuk Amerikába. Szerintem Amerikába menni ösztöndíjasnak nem rossz ötlet, nem baj, ha az ember körülnéz a világban, de ne azért menjetek, mert itthon nincsenek meg a sportoláshoz szükséges feltételek. Aki vissza akar jönni, annak legyen hova visszajönni, ezért szorgalmazom hogy az egyetem és az akadémia között jöjjön létre mihamarabb egy ilyen megállapodás – mondta megnyitóbeszédében Orbán Viktor.

Sikeresnek és nagynak lenni a sportban álszerénységgel, nehéz. Igaz az is persze, ha nagy a mellény a kevésre vagy a semmire, az nagy baj, de legalább akkora baj, ha nagy a teljesítmény és mégis kicsi a mellény. Vállalnunk kell a sikereinket is tisztelt hölgyeim és uraim, nem csak a kudarcainkat, mert egyébként sose lesz belőlünk nagy nemzet. Ha van mire és van kire, akkor igenis legyünk rájuk büszkék . – jelentette ki.

Orbán Viktor szerint kevés igazi minőségi akadémia van minden sportágban, de a kosárlabdában nem indokolatlan a Nemzeti Kosárlabda Akadémia névválasztása, mert ehhez foghatót sehol az országban nem talál az ember.

Egy mérföldkő és egy hatalmas lehetőség egyben. Hatalmas lehetőség arra, hogy a ma átadásra kerülő nemzeti kosárlabda akadémia a magyar kosárlabdázás alappillére legyen. Példát mutassunk, ne csak a világszínvonalú létesítményünkkel, de legfőképp professzionizmusunkkal, fanatizmusunkkal, utánpótlás nevelő munkánkkal és húzóerő legyünk. Célunk, hogy nemzetközi szintű játékosokat neveljünk ezeken a pályákon a magyar női és férfi válogatott számára . – mondta Rátgéber László, az Alapítvány szakmai igazgatója.

A Rátgéber kosárlabda akadémiát 2011-ben alapították, az elmúlt 7 évben a dél –dunántúli régió legnagyobb utánpótlás nevelő központja lett. Mostantól az új csarnokban világszínvonalú infrastruktúrával dolgozhatnak az edzők. Az alapító Rátgéber László az egyedüli, aki csapatával Euróligát tudott nyerni.

A miniszterelnök azt is mondta. hogy az igazi akadémiákat csak igazi nagy edzőkhöz lehet kötni, ilyen a kézilabdában Mocsai Lajos, ilyen a labdarúgásban Mezei György, és várható hogy rövidesen Kovács Katalin a kajak kenuban és Hosszú Katinka az úszásban is belép ebbe a sorba. A kormányfő arról is beszélt, külföldi mintára szorosabb együttműködést terveznek az élsport és a felsőoktatás között. A nemzetközi tornák lebonyolítására is alkalmas csarnok 400 fős lelátóval rendelkezik. A központhoz 60 fős kollégium és étterem is tartozik