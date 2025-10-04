Keresés

Belföld

Orbán Viktor: Nem szép látvány, de a Tisza Párt ilyen + videó

2025. október 04., szombat 14:21 | Frissítve: 2025. október 04., szombat 16:00 | HírTV

A miniszterelnök a délelőtti sajtótájékoztatón válaszolt a HírTV riporterének kérdésére.

  • Orbán Viktor: Nem szép látvány, de a Tisza Párt ilyen + videó

Orbán Viktor: "Nem szép látvány, de a Tisza Párt ilyen. Tehát most egy mit lehet erre mondani? Be akarják zárni a kórházat, kevesebb iskolát akarnak, ez le van írva a brüsszeli papírokba egyébként. Átakarják adni az agrárpiacot az ukránoknak, mondva, hogy nem vagyunk elég jók, ami persze egy szamárság mert ha olyan szabályok lennének itt is, nem európaiak, hanem olyanok mint Ukrajnában, akkor mi is jobbak lennénk mint az ukránok vagy amilyenek éppen most vagyunk, tehát ezek mind szamárságok, de megvan rendülve az ellenfél, sportszerű ember ilyenkor már nem üt rá kettőt, hármat, ezt elvitte a víz, árad a Tisza, elvitte őket a víz." 

