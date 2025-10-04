Orbán Viktor: Nem szép látvány, de a Tisza Párt ilyen + videó

Megosztás itt:

Orbán Viktor: "Nem szép látvány, de a Tisza Párt ilyen. Tehát most egy mit lehet erre mondani? Be akarják zárni a kórházat, kevesebb iskolát akarnak, ez le van írva a brüsszeli papírokba egyébként. Átakarják adni az agrárpiacot az ukránoknak, mondva, hogy nem vagyunk elég jók, ami persze egy szamárság mert ha olyan szabályok lennének itt is, nem európaiak, hanem olyanok mint Ukrajnában, akkor mi is jobbak lennénk mint az ukránok vagy amilyenek éppen most vagyunk, tehát ezek mind szamárságok, de megvan rendülve az ellenfél, sportszerű ember ilyenkor már nem üt rá kettőt, hármat, ezt elvitte a víz, árad a Tisza, elvitte őket a víz."