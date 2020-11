Orbán Viktor: Nem lesz szükség szigorításra, ha betartjuk az intézkedéseket

A kormány éjféltől ismét rendkívüli jogrendet vezetett be, és arra kéri az Országgyűlést, hogy ezt 90 napra hosszabbítsa meg. Orbán Viktor hangsúlyozta: a járvány megfékezése miatt további szigorításokra van szükség, mert ha a jelenlegi ütemben folytatódik a vírus terjedése a hazai kórházak december közepére elérik teljesítőképességük határát. A kormányfő közölte: a szórakozóhelyeket bezárják, éjfél és reggel 5 óra között kijárási korlátozás lép életbe, a tömegközlekedésben csúcsforgalomban járatsűrítéseket rendeltek el, és újra ingyenessé tették a parkolást. Nem lesz szükség újabb korlátozásokra, ha a mostaniakat betartjuk - ezt közölte a miniszterelnök az Operatív Törzs mai ülése előtt a közösségi oldalára feltöltött videójában. Orbán Viktor hangsúlyozta: most összefogásra van szükség a járvány terjedésének megállításához. A kormányfő közölte: az operatív törzs áttekinti a kórházi kapacitásokat, az ápolók és orvosok létszámát, valamint a rendelkezésre álló lélegeztetőgépek számát Most félre kell tenni a politikai vitákat, gyors és hatékony intézkedésekre van szükség, ezeket pedig a különleges jogrend teszi lehetővé - mondta Farkas Örs, a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője az M1-en. Fidesz: Elvárjuk, hogy a baloldali képviselők ne akadályozzák a védekezést és támogassák az Országgyűlésben a rendkívüli helyzet meghosszabbítását. Az ázsiai tárgyalások során, a Bangkokba történő érkezést követően Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter koronavírus-tesztje pozitív lett - tájékoztat Paczolay Máté, a Külgazdasági és Külügyminisztérium sajtófőnöke. 4219 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 90 988-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 90 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 2063-ra emelkedett, 21 232-en meggyógyultak. A magyarországi településeknek már a 80 százaléka érintett a koronavírus-fertőzésben, ezért nagyon fontos a fertőzés terjedését megakadályozó szabályok betartása - mondta Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője. Járványidőszakban valósággal létkérdés, hogy a gyógyításhoz szükséges legfontosabb eszközöket magyar vállalkozások állítsák elő, ezért szán tízmilliárdokat a kormány az egészségipar megerősítésére - írta a Magyar Nemzet. Gion Gábor pénzügyi államtitkár a lapnak elmondta, hogy az ezt szolgáló programra érkezett eddigi pályázatokban a legegyszerűbb eszközök mellett a legmodernebb robottechnológia is szerepelt. Elfogadhatatlan, hogy a „kamuvideós” Korózs Lajos vezesse az Országgyűlés népjóléti bizottságát, és a szocialista politikus méltatlan arra, hogy járványügyi meghallgatást vezessen - közölte Selmeczi Gabriella (Fidesz), a népjóléti bizottság alelnöke. Törvénysértő módon, fizikai erővel akadályozzák a Fővárosi Közterület-felügyelet munkatársai az ingyenes Metropol újság osztását a budapesti aluljárókban és tereken. Az egyenruhások gumibottal, bilinccsel felszerelkezve körbeveszik a lap terjesztőit, és egy önkormányzati rendeletre hivatkozva büntetik meg őket. Katonai tiszteletadás mellett felvonták, majd félárbócra eresztették a nemzeti lobogót a Parlament előtti Kossuth Lajos téren, így emlékezve az 1956-os forradalom leverésének és a szovjet csapatok bevonulásának 64. évfordulójára. A muszlim fiatalok radikalizálódása a nyugat-európai külvárosok identitásválságának köszönhető – mondta Sayfo Omar iszlámkutató Magyarország élőben című műsorunkban. Előre megtervezett, kegyetlen terrortámadás-sorozat zajlik Franciaországban és Bécsben is - jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Bakondi György azt mondta, a bécsi merénylet gyors lefolyása, valamint a nem tisztázott részletek miatt rendkívül fontos volt, hogy a magyar rendvédelmi szervek, illetve a titkosszolgálatok gyors intézkedéseket tegyenek. Donald Trump bejelentette győzelmét az amerikai elnökválasztáson. Az elnök köszönetet mondott mindenkinek, aki szavazott. Hozzátette: készen állunk az ünneplésre, az eredmény hihetetlen. Donald Trump amerikai elnök nyerte a választást a kulcsfontosságú államok közé tartozó Floridában is. A jelenlegi állás szerint az elnök a szavazatok több mint 51 százalékát zsebelte be. A floridai győzelem 29 elektort jelent Donald Trumpnak. A Newsmax szerint az eddig feldolgozott szavazatok alapján Joe Biden 225, Donald Trump 213 elektor támogatására számíthat. A győzelemhez mindkét jelöltnek 270 elektori voksra van szüksége. A választók elbátortalanítását célzó automata telefonüzenetek ügyében indított vizsgálatot az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda - jelentették be a szervezet washingtoni központjában. Az osztrák rendőrség őrizetbe vett egy férfit Linzben a bécsi merénylettel kapcsolatosan – közölte az ORF osztrák közszolgálati televízió. Az Iszlám Állam követte el a bécsi terrortámadást - jelentette be a dzsihadista terrorszervezet. Az Iszlám Állam szerint a 20 éves merénylő „a kalifátus egyik katonája” volt. A világon 47,4 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1,2 millió, a gyógyultaké pedig 31,6 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Lassulni látszik a koronavírus-járvány terjedése Csehországban. A legfrissebb adatok azt jelzik, hogy fokozatosan csökken az új igazolt fertőzöttek és a kórházban kezeltek napi száma, míg az elhalálozásoké továbbra is gyorsan emelkedik. Olaszországban egy nap alatt több mint 28 ezer új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, csütörtöktől a kritikus helyzetűnek ítélt tartományok lezárására és országos éjszakai kijárási tilalom bevezetésére lehet számítani. Giuseppe Conte olasz kormányfő újabb szigorításokat jelentett be a koronavírus-járvány elleni küzdelem jegyében. A korlátozások csütörtökön lépnek életbe, és legalább december 3-áig lesznek érvényben. A román képviselőház másodszor is változatlan formában megszavazta az államfő által megfontolásra visszaküldött Trianon-törvényt, amely ünnepnappá nyilvánítja június 4-ét, a trianoni szerződés aláírásának napját. Törökország kivonul egy, a szíriai kormányerők által körülzárt második megfigyelőpontról is Északnyugat-Szíriában - közölték a szíriai lázadók és török források. Lecsapott Nicaraguára az Eta nevű hurrikán, a széllökések sebessége elérte az óránkénti 233 kilométert. A rendőrség határozottabban lép fel a védelmi szabályok megsértői ellen - hangsúlyozta az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője. Szeptember óta maximális kapacitással közlekednek a Budapesti Közlekedési Központ járatai annak érdekében, hogy a budapestiek a járványügyi ajánlások betartását szem előtt tartva utazhassanak - közölte a BKK. Férfi kosárlabda Bajnokok Ligája: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - Lublin (lengyel) 84:75 Férfi kosárlabda NB I: Egis Körmend - Atomerőmű SE 88:78