Orbán Viktor: Nem engedünk a brüsszeli nyomásnak, megvédjük a magyar családokat + videó

Orbán Viktor: "Most zajlik éppen egy nagy energetikai vita, ki akarják játszani a vonatkozó szabályokat a brüsszeli vezetők, szankciók alá akarják tenni az Oroszországból érkező gáz- és villanyáram, olaj és nukleáris energiaforrásokat. Ezt mi mindig megvétózzuk, mert a szankciós szabályok szerint a szankciós döntéseket csak egyhangúlag lehet meghozni, ezért most a bizottság ezekre a termékekre nem szankciós szabályokat, hanem kereskedelmi szabályokat akar vonatkoztatni, amit nem tudunk megvétózni, mert ott elegendő az egyszerű többség is. Ez a csata zajlik ma a magyar családok érdekében Brüsszelben, meg akarjuk őket védeni. Ukrajna a tagsága és a Brüsszelnek a most asztalon levő döntése a gáz esetében háromszoros, az áram esetében kétszeres rezsinövekedést eredményezne minden magyar családnál. Arról nem is beszélve, hogy ha felvennénk Ukrajnát, felvennénk a háborút is, és azt nem nehéz elképzelni, hogyha egy átlagjövedelemmel rendelkező munkás ma elvállal mondjuk egy munkát nettó 500 ezer forintért, és bejön egymillió ukrán munkavállaló, lesz aki elvállalja azt 300-ért is, és ezt nem akarjuk megengedni."