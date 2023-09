Vezércikk: Felszólalt Novák Katalin az ENSZ Közgyűlésen

Oroszország tavaly az ortodox húsvét és karácsony idejére is fegyverszünetet ajánlott. Az ukránok az elsőt el sem fogadták, a másodikat megszegték. Csoda, ha Novák Katalin a békevágy hiányára utalva Ukrajna szerepét feszegette az ENSZ new yorki közgyűlésén? A témában a Vezércikk vendégei is véleményt mondtak.