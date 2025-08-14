Keresés

Belföld

Orbán Viktor: Nekem csak egy barátom van, a magyarok

2025. augusztus 14., csütörtök 07:01 | Magyar Nemzet
Orbán Viktor

A PragerU-nak adott interjúban a miniszterelnök szuverenitásról, gazdaságról, családpolitikáról és a kereszténység fontosságáról beszélt. Brüsszel szerinte nem döntheti el, kivel éljenek együtt a magyarok, Ursula von der Leyent pedig „fizetett bürokratának” nevezte.

  • Orbán Viktor: Nekem csak egy barátom van, a magyarok

A miniszterelnök a PragerU oldalnak adott interjút, amelyben a magyar gazdaság helyzetéről, a családtámogatási rendszerről, a migrációról és az Európai Uniót érintő témákról is beszélt Marissa Streit-tel.

A miniszterelnök a magyar gazdaságról szólva úgy fogalmazott:

Igen, jó lenne, ha csak jó hírek lennének a magyar gazdaságról. Sajnos nem minden olyan rózsás, mint amilyennek valószínűleg az utcán látja, mert az elmúlt négy év meglehetősen nehéz volt a COVID után, a jó gazdasági növekedési trend megszakadt, majd jött a háború és a szankciók. Tehát most a helyzet az, hogy az infláció jóval magasabb, mint kellene. Szóval nem mondhatom, hogy mindenki 100%-osan elégedett velem vagy a gazdaságpolitikával, amit itt folytatunk, de vannak eredmények.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Rekordárvíz sújtja Alaszkát

Rekordárvíz sújtja Alaszkát

 Szerdán történelmi magasságba emelkedett a Mendenhall folyó vízszintje az alaszkai fővárosban, Juneau-ban, drámai helyzetet teremtve a térségben.
Demjén Ferenc súlyos combtörést szenvedett + videó

Demjén Ferenc súlyos combtörést szenvedett + videó

 Ma délelőtt került ki Demjén Ferenc Facebook-oldalára egy bejegyzés, miszerint az ikonikus énekes, dalszerző otthonában felső combtörést szenvedett, egy véletlen baleset következtében. A Borsnak azt is sikerült kiderítenie, hogy hogy történt az ijesztő eset.
