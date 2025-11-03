Keresés

Belföld

Orbán Viktor: Ne hagyjuk, hogy Ukrajnába vigyék a magyarok pénzét!

2025. november 03., hétfő 10:16 | MTI
Orbán Viktor Economist Európai Parlament Háború Ukrajnában

Az Economist elemzése szerint Ukrajnának 400 milliárd dollárra lenne szüksége a következő négy évben, hogy folytassa a háborút. Fegyverek, újjáépítés, nyugdíjak, fizetések. A cechet Európa nevére írnák. Más balek nem maradt, aki beszállna - írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán hétfőn.

  • Orbán Viktor: Ne hagyjuk, hogy Ukrajnába vigyék a magyarok pénzét!

Orbán Viktor hozzátette, "Ezért idegesek annyira Brüsszelben. Ezért nyúlnák le a befagyasztott orosz vagyont, ezért akarják átalakítani az uniós támogatások rendszerét és ezért akarnak új hiteleket felvenni. Mi ezt elutasítjuk. Magyarországnak nem dolga finanszírozni Ukrajnát. Nincs rá okunk, sem politikai, sem gazdasági, sem erkölcsi szempontból".

Megjegyezte, hogy Európában nem vagyunk egyedül, de mi vagyunk a legnyíltabbak. Ezért támadnak folyamatosan Brüsszelből. "Nekik egy jawohl-kormány kell, Európai Ügyészséggel, EU-konform gazdaságpolitikával, brüsszeli szakértőkkel, és egy fogott miniszterelnökkel" - fogalmazott a miniszterelnök.

Mi a következő négy évben a magyar családokat, a magyar vállalkozásokat és a magyar nyugdíjasokat akarjuk támogatni. Ezért indítjuk el a három- és kétgyermekes anyák adómentességét, terjesztjük ki a 3 százalékos hitelt a vállalkozásokra, és ezért fogjuk tető alá hozni a 14. havi nyugdíjat is - sorolta.

"Ne hagyjuk, hogy Ukrajnába vigyék a magyarok pénzét!" - írta Orbán Viktor.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

Kapcsolódó tartalmak

