Orbán Viktor: Ne akarják megmondani Magyarországnak, hogy kikkel éljünk együtt

- Nem fogadható el, ezért Magyarország és Lengyelország a döntés ellen szavazott. Hazánk elutasítja az illegális migránsok kötelező kvóta szerinti elosztását - értékelte a nemrégiben meghozott uniós döntést a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor elmondta, ezzel Brüsszel Magyarországra kényszeríti a bevándorlókat.

Hozzátette: amelyik ország nem enged be migránsokat, azokat erőnek erejével rá fogják kényszeríteni erre. A kormányfő szerint a következő kérdés az, hogy mennyit fognak hazánkra kényszeríteni. A miniszterelnök úgy látja, hogy Brüsszelben olyan szabályokat alkotnak, amelyek fönntartják azt a jogot, hogy onnét mondja meg, mennyi migránst kell befogadni.

- A migrációt a szerteágazó Soros-birodalom szervezi - tette világossá a kormányfő.

- Itthon a baloldal azt is letagadta, hogy van ilyen szándék. Csak előbb vagy utóbb kilóg a lóláb. Most is ez történik. Szerintem van összefüggés aközött, hogy éppen a napokban adta át Soros György a birodalmának irányítását a fia számára, aki meg is mondta, hogy ő sokkal direktebben akar politikát csinálni Amerikában is, meg Európában is. És szerintem a Soros-birodalom lendült itt ellentámadásba - magyarázta Orbán Viktor, aki szerint az uniós döntés után még erősebb és erőszakosabb migránshullámok várhatók.

- Új alkirály van a Soros-birodalom élén. És az amerikaiak nagy nyomást helyeztek Európára. Európa hosszú ideig hezitált. Azt mindenki látta, hogy a német migrációs politika sikertelen volt az elmúlt időszakban. Majd megoldjuk, mondta a kancellár asszony. Aztán persze nem oldották meg. Miután ők nem oldották meg, most oldjuk meg mi, meg fogadjuk be tőlük azokat, akiket szét akarnak osztani. Kiderült, hogy óriási biztonsági kockázata van mindennek - folytatta a kormányfő, aki rámutatott: a migráció következménye, hogy megnőtt a terrorcselekmények száma, egyes városokban pedig a közrend a fölbomlás határához érkezett.

- Mi nem azt akarjuk ebben a vitában, hogy adjanak nekünk igazat. Tehát mi nem azt akarjuk mondani, hogy a magyaroknak van igaza, nem a németeknek. Mi csak azt akarjuk mondani, hogy a németeknek legyen igazuk Németországban, a magyaroknak meg hadd legyen igazuk Magyarországon. Tehát a németek csináljanak olyan migránspolitikát, amilyet akarnak, az az ő hazájuk. Úgy kísérleteznek vele, ahogy jónak látják. Ez meg a mi hazánk. Magyarország a magyarok hazája. Nem akarunk vele kísérletezni. Szerintünk kockázatos ez a kísérlet - fejtette ki a miniszterelnök, egyértelművé téve: - Ne akarják megmondani Magyarországnak, hogy mi, magyarok kikkel éljünk együtt.