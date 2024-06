Orbán Viktor: Nagyon közel vagyunk a háborúhoz + videó

A kormányfő figyeli a magyar baloldalt is, akik őrlődnek a háború és a béke álláspontja között, mert a magyar emberek békepártiak, ám akik a baloldalt fizetik, azok háborút akarnak. A baloldal úgy akarja feloldani ezt a konfliktust, mint a migrációnál, hogy azt mondják, nincs és nem is lesz háború. Orbán Viktor rámutatott: ha valaki értékeli, két év alatt honnan hová jutottunk, egyértelművé válik, hogy haladunk a háború felé.

