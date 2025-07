Orbán Viktor nagyarányú választási győzelemre számít

Megosztás itt:

Orbán Viktor azt mondta, Európa minden baja - a stagnálás, az infláció, az élelmiszerár-emelkedés, a magas energiaárak is - az ukrán-orosz háborúból fakad.

A kormányfő felidézte, hogy egy éve azért utazott Kijevbe, majd Moszkvába, Pekingbe és a leendő amerikai elnökhöz, hogy megpróbáljon tető alá hozni egy békekezdeményezést, egy tűzszünetet, de Kijevben ezt elutasították.

Orbán Viktor ezt azzal magyarázta, hogy Zelenszkij elnökkel egy új politikai személyiségtípus jelent meg, az influenszerpolitikus vagy színészpolitikus vagy "komédiás". Az ukrán elnököt előélete egyáltalán nem segítette hozzá ahhoz, amit most csinálnia kell, különösen egy háború közepén - mondta.

A miniszterelnök úgy értékelt, Volodmir Zelenszkij elnöki szerepet ad elő, és amikor próbált vele beszélni mélyebb összefüggésekről, nem ment.

"Itt tényleg egy komédiással állok vagy ülök szemben"

- fogalmazott.

Orbán Viktor beszélt arról is, hogy a NATO-csúcson kiderült: transzatlanti hasadás van ebben a kérdésben.

"Sose láttam még olyat, hogy egy ilyen fontos stratégiai kérdésben az Atlanti-óceán két partján lévő országok, Amerika ott, Európa itt, stratégiailag egy másik pályára lépjen. Amerika a béke ösvényén van, mi meg a harci ösvényen haladunk"

- mondta.

Emlékeztetett arra, hogy az amerikaiak megmondták, ha a két harcoló fél nem működik együtt velük a béke érdekében, akkor ott fogják őket hagyni.

A kormányfő közölte, Európa magára fog maradni, és a háború összes negatív, pénzügyi, gazdasági és közbiztonsági következményével egyedül kell megbirkóznia.

Orbán Viktor azt mondta, arra lenne szükség, hogy mindenki egyetértsen abban, hogy a jövő útja a tűzszünet és a béke. De az európaiak folytatni akarják a háborút, az ukránok is azt gondolják, hogyha az európaiak pénzelik őket, még érdemes folytatni a háborút - mutatott rá. Az oroszok meg úgy látják, hogy ha nincs egyetértés, akkor inkább előre mennek, ha már ennyi áldozatot hoztak az eddigi katonai akciókért - tette hozzá.

Úgy összegzett:

mindenki inkább a háborúban érdekelt és kevésbé a békében.

Kijelentette: ezt a háborút a frontvonalon nem lehet megnyerni, diplomáciával lehet lezárni, és a további veszteségeket lehet csökkenteni vagy megszüntetni.

Akkor lesz tűzszünet és béke, hogyha lesz személyes találkozó az orosz és az amerikai elnök között, ha nem jön létre személyes találkozó, akkor hosszú-hosszú hónapokig lesz ilyen keserves, mint amilyen most - közölte.

A kormányfő kifejtette: ha fel kellene rajzolni egy térképet arról, hogy ki kicsoda ebben a geopolitikai helyzetben, akkor békepártiak a törökök, az amerikaiak, a magyarok és a szlovákok. Európában a maradék 25 ország a háborúpárti vonalon van: vagy mondja, vagy csak csöndben támogatja, vagy eltűri, de semmiképpen nem száll ki ebből "a háborúpárti koalícióból". Európában ma háborúpárti koalíció van, ők diktálják Európában a politikát, és ez nagyon nagy baj, mert Európának ez rosszat tesz - rögzítette.

A miniszterelnök kijelentette: Ukrajnának joga van ahhoz, hogy a saját jövőjéről maga döntsön és a saját sorsát maga jelölje ki,

"ha béke, béke, ha háború, háború", de nem kérheti tőlünk, hogy egy elhibázott stratégiában segédkezet nyújtsunk nekik. Márpedig a háború folytatása - amihez joguk van - az olyasmi, ami rosszat tesz Európának és borzalmas következményekkel járhat Magyarországra nézve

- hangsúlyozta Orbán Viktor.

Meg kell állítani az ukránoknak azt a törekvését, hogy bejöjjenek az Európai Unióba - hangsúlyozta, jelezve: ezt meg is tette a Voks 2025 véleménynyilvánító szavazás eredménye alapján.

Arra a felvetésre, hogy megkerülhetik-e a vétót Brüsszelből, azt mondta, jogilag nem lehetséges, de Brüsszelben már nyílt jogsértések uralkodnak, nem lehetetlen elgondolni, valahogy kikerüljenek bennünket átmenetileg. Az azonban lehetetlen, és azt még a legrosszabb, legleharcoltabb "von der Leyen-es állapotában" sem engedheti meg magának az Európai Unió, "akármilyen ukrán-, Brüsszel-tengely működik", hogy a végső döntést Ukrajna európai uniós tagságáról ne egyhangúlag hozzák meg a tagállamok - hangsúlyozta a kormányfő.

Most igazából áll a folyamat, nem is haladhatna tovább, mert ahhoz is egyhangúság kell - jelezte.

A miniszterelnök kitért arra is, hogy lesz majd egy nagyon keserű pillanat, amikor az európai vezetőknek - a magyarokat meg a szlovákokat leszámítva - be kell ismerniük, hogy hibás stratégiát folytattak, ezért vereséget szenvedtek. Ezt a háborút az Európai Unió már elvesztette, és bár a frontvonalon tartja magát, elvesztette Ukrajna is - mondta. Megjegyezte, ennek a pillanatnak nagyon komoly következményei lesznek az európai politikára.

Fölállni az Európai Parlamentben és azt mondani, hogy elköltöttünk ennyi pénzt, támogattunk egy harcoló felet, és a végén ezt a háborút elvesztettük, ennek földrengésszerű politikai következményei szoktak lenni az európai politikában - mondta. Közölte, most még nem itt, hanem a gazdaságnál tartanak, százegynéhány milliárd eurót "füstöltek" már el Ukrajnában, és még többet akarnak elkölteni úgy, hogy a győzelemnek semmilyen racionális, leírható, katonai és politikai logikával végiggondolható győzelmi útvonala nincsen. Ez elfüstölt pénz, de senki nem tud arra válaszolni, hogyan lehet legyőzni a frontvonalon egy nukleáris hatalmat - érvelt Orbán Viktor.

A kormányoldal 2026-os választási esélyeiről a miniszterelnök, a Fidesz elnöke azt mondta:

szerinte ők ezt a megmérettetést egy becsületes küzdelemben, nagy arányban meg fogják nyerni.

A kormányfő azt mondta: semmi új nincs abban, hogy ellenfeleik - alapvetően külföldről kapott pénz és utasítás alapján - megpróbálják "összeterelni egy választói közösségbe, egy táborba" az ellenzéki vagy a kormánnyal nem szimpatizáló szavazókat, pontosan úgy, mint 2022-ben történt, ám eközben a kihívás nem egy klasszikus párt, hanem egy digitális politikai mozgalom képében jelent meg.

A politika emberi dolog is. Akármilyen karakterek nem nyerhetnek a politikában. Tehát bűnre, esküszegésre nem lehet pártot építeni, árulásra nem lehet közösséget építeni, vagy csak átmenetileg lehet, mert széthullik az egész - jelentette ki Orbán Viktor.

Hangsúlyozta: akármilyen "technológiai kavalkádot" is látunk a politikában, "végül mégis az emberi minőség dönt majd". Ezért gondolja, hogy nyerni fognak: mert nekik sok száz, sőt több ezer olyan vezetőjük van helyi, közép- és felső szinten, akiket az emberek ismernek, akiknek a munkáját megtapasztalták, akik valóságos emberek, lehet tudni róluk, hogy mik az erényeik, mik a gyengeségeik - mondta.

Orbán Viktor hozzátette, "a valóságos életben elfoglalt nagyon erős pozícióra" alapozva érhetnek el a 2022-eshez hasonló eredményt a következő országgyűlési választáson. Varga Juditról szólva a kormányfő úgy nyilatkozott, a volt igazságügyi miniszter utolsó másfél hivatali évében háromszor is lemondott, "egész egyszerűen azért, mert ezt a bántalmazó kapcsolatot nem tudta elviselni", majd a "beeső" kegyelmi ügy "elsodorta őt is". Orbán Viktor kiemelte, hogy a politika karakterekből épül föl, és a karaktereknél a történelem számít.

"És ugye mi együtt lélegzünk ezzel az országgal 1988 óta, amióta megalakultunk, mindenkit lehet ismerni, mindenkinek van egy fejlődése, egy pályája, teljesítménye, gyengesége, ereje, mindent lehet tudni. Én szerintem ez verhetetlen"

- összegzett. Hozzátette, ami a kormányoldalon fölhalmozódott történetileg - erény, képesség, tudás, tapasztalat, meg persze gyengeség -, semmilyen új alakulattal nem verhető meg. Nem örökre, de nagyon sok év munkáját kell beletenni abba, hogy versenyképessé lehessen ezzel válni - jegyezte meg. Kiemelte: jelenleg "háború van a fél világon", gazdasági nehézségek vannak, ilyenkor nem lehet a "lutrit" választani, ilyenkor azok a képességek számítanak, amelyeket csak a tapasztalat hozhat.

Ruszin-Szendi Romulusz korábbi vezérkari főnökről szólva emlékeztetett arra, hogy ő a Tisza Párt hadügyminiszter-jelöltje, aki Ukrajnát dicsőíti, és aki külföldről kapja az utasításokat, hogy mikor mi legyen az álláspont bizonyos katonai kérdésekben. Orbán Viktor rámutatott arra is, hogy a katonaságnál fontos a vezetés példaadás által; a hadsereg a komoly emberek helye, ezért egyszerűen lehetetlen, hogy olyan tábornok vezesse, aki zsírleszívásban értintett.

Kitért arra is, hogy Magyarországon a hadsereg főparancsnoka nem a miniszterelnök, a parancsnoki lánc végén nem ő áll.

"Ezért a kormánynak a viszonya a hadsereghez, az egy bonyolult dolog, mert ugyan mi igazgatjuk a honvédelmi miniszteren keresztül, de közben az a katonás, egyenes vonalú alá-fölérendeltségi viszony, ami a hadsereg lényegét adja, az nem tud érvényesülni" - jegyezte meg.

"Ezért, hogy ki a vezérkari főnök, hogy nevezzük ki, kivel kell egyeztetni, az egy bonyolult ügy, és becsúsznak ilyen balesetek"

- utalt Ruszin-Szendi Romulusz korábbi kinevezésére Orbán Viktor.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy Brüsszelben a Tisza Párt miért szavazott az ellen, hogy az ingyen öntözővizet megkaphassák a gazdák, a kormányfő először is felhívta a figyelmet arra: Brüsszelben nem hazafiak, hanem bürokraták ülnek. Brüsszel egy birodalmi központ, ahol az a közfelfogás, hogy a gazdaságnak az a jó, ha minél kevesebb nemzeti intézkedés torzítja el a piac működését.

Tehát, ha az a kérdés, hogy a víz ingyen legyen-e, akkor a brüsszeli válasz, hogy mindenkinek kelljen fizetni, mert ez a piacon a tankönyvek szerint így helyes

- fejtette ki. Hozzátette: az már egy másik kérdés, a brüsszeli bürokraták függő viszonyba tudnak vonni nemzeti politikusokat, mint például a DK vagy a Tisza Párt esetében.

"Én nem rovom fel a Tiszának azt, nem mondom, hogy a gazdák ellen akar menni, ő nem ártani akar a gazdáknak. De van gazdája, van egy parancsa, aszerint jár el"

- magyarázta Orbán Viktor, jelezve, ez a különbség egy nemzeti párt meg egy brüsszeli párt között. Az európai élet három nagy kérdéseként a migrációt, a háborút és a gendert jelölte meg, kiemelve, hogy ebben a három ügyben csak egyetlen ország merte megtenni, hogy megkérdezze a saját polgárai véleményét. Magyarországon volt népszavazás a háborúról, a családvédelemről és a migrációról is, ezt egyetlen más ország sem tette meg - idézte fel. Hangsúlyozta: van egy olyan uralmi rendszer Brüsszel és a Brüsszelnek alárendelt nemzeti kormányok között, ahol egyszerűen kizárják az európai embereket abból, hogy a legfontosabb kérdésekben dönthessenek. Azt mondta, ha a migrációról lenne népszavazás, az lenne az álláspont nagyjából, mint Magyarországon volt, a genderkérdésben szintén, és lassan a háborút illetően is. Tehát ha az európai emberek dönthetnének, nem lenne háború, hanem családvédelem lenne, és nem lenne migráció sem.

Ezért fontos, hogy egy ország élén nemzeti kormány áll vagy brüsszeli

- összegzett Orbán Viktor.