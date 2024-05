Orbán Viktor: Nagy erők állnak a háborúpárti álláspont mögött + videó

Ha nem védjük meg Ukrajnát, akkor Oroszország Romániát, Lengyelországot, Litvániát és más országokat is megtámadhat. Ezzel elveszítenénk minden hitelességünket és biztonságunkat. A jövőnk forog kockán. Többet kell segítenünk, a következő hetekben, ezt is fogjuk tenni, több felszerelést szállítunk az ukránoknak. Egy bizonyos ponton, ha az oroszok túl messzire mennek, nekünk európaiaknak készen kell állnunk arra, hogy visszatartsuk őket

De idén márciusban a francia elnök friss kijelentése is hatalmas hullámokat vert. Emmanuel Macron egy párizsi konferencia után azt mondta, nem kizárható, hogy nyugati alakulatok jelenjenek meg Ukrajnában. Május közepén pedig a közösségi médiában közzétett bejegyzésében arról beszélt, eljön az a pont, amikor a nyugati erőknek be kell szállni az orosz-ukrán konfliktusba.

