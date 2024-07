Orbán Viktor: Nagy előretörést értünk el, de áttörést még nem értünk el + videó

Szerinte úgy nagyon nehéz versenyképességet javítani, hogy rengeteg pénzzel támogatja az EU Ukrajnát. Szerinte, ha békepolitika lenne, akkor az unió gazdasága is jobban teljesítene. Kiemelte, hogy egy békeköltségvetés megkétszerezné a magyar gazdaság teljesítőképességét. – Amikor a béke mellett állunk ki, akkor Magyarországért is dolgozunk – tette hozzá.

Azt is elmondta, hogy ha versenyképesek vagyunk, akkor jól élünk, ha viszont nem vagyunk versenyképesek, akkor rosszul élünk. Mint jelezte, az európai versenyképességet már unió is elismeri. – A magyar elnökség központi témája az európai versenyképesség javítása. November 8-án lesz Budapesten egy olyan tanácsülés, ahol elterjesztek egy versenyképességi paktumot. Ez reményeink szerint kijavítja az eddigi hibákat – tette hozzá.

– Az emberek azt akarják, hogy a migrációt állítsák le, hogy a családjaikból viccet csináljanak és kigúnyolják, és ezzel azonos szintre emelt formákkal hasonlítják össze, mint a gender. Miközben a baloldal ezzel azonosul és ezt pártolja. A nemzeti szuveneritást szeretnék az emberek, a baloldal nem. Az európai emberek más Európát akar, mint amit ajánlanak nekik. Van egy világos jobb kínálat, vízió, amely élén a patrióták állnak, amit most hoztunk létre, a középen – fogalmazott, hozzátéve: a középen dolgozó Európai Néppárt dönthetett volna úgy, hogy jobbra fordul, de balra ment végül. – Most így állunk, meg fog ez változni, ezen változunk – jelentette ki a miniszterelnök.

– Továbbra is tartom – ígéretnek nem mondanám – de tartom azt a tervem, hogy az év végére a patrióták a nyugati világban többségbe kerülnek – jelentette ki Orbán Viktor, aki arról is beszélt, problémája az európai politikának, hogy nem azt csinálják az európai vezetők, amit az európai emberek akarnak.

