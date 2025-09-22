Orbán Viktor nagy bejelentésre készül

Megosztás itt:

Sok a „meló" – ezekről is beszélhet Orbán Viktor miniszterelnök:

Betonbiztos családtámogatások, megerősített szociális háló, otthonteremtés – már folyósítják a 3 százalékos hitelt

Fokozódó migráció és erőszakhullám - svéd „izmozás" és képmutatás

Ellenzéki adótervek: a többkulcsos adó kommunista kreálmány, az embereknek nem jó

Személyes miniszterelnöki garancia a nyugdíjak értékének megvédésére

Az előző adminisztrációhoz képest folyamatosan javuló, erősödő amerikai-magyar viszony - ismételt vízummentesség a magyar utazóknak, egyre több amerikai vállalat érkezik hazánkba

„Első ülésnap, indul a parlamenti meló. Ideje volt. Tavasz óta annyi minden történt, mint máskor évek alatt. A napirend előtt mindenről beszámolok, és - kellő szerénységgel - azt is elmondom, hogyan lesz Magyarország a változások győztese" – írta Orbán Viktor miniszterelnök hétfő reggeli posztjában a ma kezdődő parlamenti ülésszakról, amit hagyományosan az ő expozéjával nyitnak meg.

„Merjük naggyá tenni Magyarországot!" – nyomatékosított a kormányfő, utalva az előttünk álló feladatokra és kihívásokra. Orbán Viktor felhívása nem ismeretlen, hiszen szombaton a Digitális Polgári Körök (DPK) első országos találkozóján a Papp László Budapest Sportarénában több mint 10 ezer ember előtt tett politikai nyilatkozatot ezen alapokra helyezve, de több nagy volumenű beruházást is bejelentett.

,,Mi azt akarjuk, hogy Magyarország és mi, magyarok, nagyok legyünk és gazdagok. Egyszerűen naggyá tesszük Magyarországot" – mondta.

Az első ilyen volt, hogy október 23-án újra békemenetet szerveznek. „A következő találkozásunk lehetne egy békemenet október 23-án” – fogalmazott. Szerinte olyan sokan vannak a rendezvényen, hogy lassan kinövik az összes konferenciatermet és sportcsarnokot, mivel sokan nem fértek be. Úgy folytatta, hogy napról napra „százával és ezrével vagyunk többen”, legközelebb már csak a Jóisten szabad ege alatt férünk el, „ezért a következő találkozásunk lehetne akár egy új békemenet, mondjuk október 23-án”.

Fotó: MTI