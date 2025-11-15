Keresés

2025. 11. 15. Szombat Albert, Lipót napja
Belföld

Orbán Viktor: Na, ezért tartunk ma háborúellenes gyűlést

2025. november 15., szombat 08:54 | MTI
Orbán Viktor Digitális Polgári Körök

Aki békét akar, velünk tart - írta Orbán Viktor miniszterelnök szombat reggel, a győri háborúellenes gyűlés előtt a Facebook oldalán.

Felidézte: az oroszok Kijevet lövik, az ukránok a Fekete-tenger orosz partvidékét. A németek bevezették a sorkatonaságot. Brüsszelben újabb szankciókkal dobálóznak. Einstandolnák az oroszok európai vagyonát. Ukrajnában háborús maffia hálózat dézsmálja az európai támogatásokat.

Orbán Viktor kiemelte: Magyarországon eközben megdupláztuk a nevelőszülők járandóságát, döntöttünk a 14. havi nyugdíjról, adómentessé tesszük a három- és kétgyermekes anyákat, elindítottuk Európa legnagyobb otthonteremtési kedvezményét, és gőzerővel dolgozunk egy KKV-támogatási programon.

"A különbséget zongorázni lehet. Most még" - közölte a kormányfő. Hozzátette: de a háború itt van a szomszédunkban. Ha nem vigyázunk, elér minket is. Ha nem figyelünk, Magyarországot is maga alá gyűri a brüsszeli háborús terv. Ha nem fogunk össze, akkor azok kerülnek hatalomra, akik "mindenben kiállnak Ukrajna mellett, de ezt nem most akarják csinálni a választások miatt". Na, ezért tartunk ma háborúellenes gyűlést.

"Aki békét akar, velünk tart. Találkozzunk Győrben!" - zárta bejegyzését Orbán Viktor.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

