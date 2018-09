Orbán Viktor moszkvai útja miatt háborog az ellenzék

Az Oroszországgal való együttműködés nemzetgazdasági és nemzetbiztonsági érdeke is Magyarországnak – ezt Szijjártó Péter mondta Moszkvában. A külügyminiszter a Gazprom elnökével energetikai kérdésekben egyeztetett. m„A 2019-es megállapodást véglegesítettük korábban, most 2020-ra is megállapodtunk, hogy tárgyalni fogunk a végleges mennyiségről, amelyet mi 4,1 milliárd köré lövünk be. Megállapodtunk arról, hogy a Mol folytathatja a kitermelési tevékenységét itt, Oroszországban, amelynek napi értéke ma már 5800 hordó naponta. Megállapodtunk abban is, hogy a nehézipari együttműködésünket az egyiptomi sikeres vasúti kocsiszállítási tender alapján folytatjuk a magyar hajóipar újjáépítése, valamint a magyar helikopter gyártás és összeszerelési ipar fejlesztése érdekében” – nyilatkozta a külgazdasági és külügyminiszter.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A tárgyalásokon a 3-as metró ügye nem került szóba, az LMP pedig ezt várta volna „Teljesen egyértelmű, hogy ezt a magyar miniszterelnöknek kell kiharcolnia, és villámgyors döntés kell az ügyben. Mi azt várjuk el, hogy vagy fizettessék ki a kötbért, vagy pedig a légkondicionáló berendezéseket szereltessék be haladéktalanul a metrószerelvényekbe ennek fejében. Rengeteg idő telt már el, semmilyen érdemi lépés nem történt, úgyhogy azt gondolom, hogy ez a mai nap jó alkalom, hogy végre pont kerüljön az ügy végére és végre a tömegközlekedők érdekeit tartsa a miniszterelnök szem előtt” – nyilatkozta Demeter Márta országgyűlési képviselő, az ökopárt frakcióvezető-helyettese.

A Jobbik szerint nem szerencsés az orosz látogatás időzítése. „Jelenleg, amikor a Fideszt éppen kihajítani készülnek az Európai Néppártból, amikor az országot egy példátlan szankció, a 7-es cikkely életbe léptetése sújtja, és amikor az Orbán Vikor politikai akciói azt üzenik, hogy éppen Magyarországot készül kivezeti az unióból, akkor pont egy moszkvai látogatás, úgy, hogy az idén már történt egy személyes találkozó, ez elég egyértelmű és rossz üzenet” – vélekedett Mirkóczki Ádám országgyűlési képviselő.

A DK már magát, a találkozó létrejöttét is bírálta. „Számunkra nem megnyugtató, hogy Orbán Viktor többet jár Moszkvába mint mondjuk Berlinbe, Párizsba, Rómába vagy Londonba. Szerintünk nincsen rendjén, Washingtonról nem is beszélve, szóval aggódunk amiatt, főleg azok után, hogy az Orbán-kormány már néhány orosz titkosszolgálati embert is beengedett letelepedési kötvénnyel az Európai Unió területére, szóval kicsit tartunk tőle, hogy Orbán újabb parancsokat kap Putyintól” – közölte Gréczy Zsolt országgyűlési képviselő.

Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin legutóbb tavaly augusztus 28-án találkozott, mikor az orosz elnök hivatalosan a budapesti cselgáncs vb-re érkezett.