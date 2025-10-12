Orbán Viktor: Mindig lesznek olyanok, akik el akarják venni a külhoni magyarok szavazati jogát

Megosztás itt:

A Transzilván Mélyvíz című műsornak adott interjút erdélyi tartózkodása alatt Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő az interjúban beszélt az erdélyi életérzésről, a sportról, Krasznahorkai László Nobel-díjáról, a határon túli magyarokról és az állampolgárság kérdéséről, illetve a külhoni magyarokat érintő programokról is - számolt be róla a Magyar Nemzet.

Egy évben egyszer-kétszer mindig érdemes eljönni ide. Ráadásul ugye össze van kötve a transzilván meg a magyar világ. Rengeteg személyes kapcsolaton meg sporteseményeken keresztül is. A magyar világ egyre erősebben szervezi meg magát, és ez a politikán túl a kultúrában is látszik. A határ pedig egy közigazgatási dologgá vált. Valójában a kulturális, sport- és gazdasági egységet ez már nem nehezíti, különösen azután, hogy Magyarországnak sikerült elérnie, hogy a románok is a schengeni térség részesei legyenek, ezzel nemcsak a románokon segítettünk, hanem a magyar nemzeti közösségeinken is

– jelentette ki Orbán Viktor. A magyar állampolgársággal és a külhoni magyarok honosításával kapcsolatban a kormányfő elmondta, ebben az alapvető kérdésekben sem lesz soha százszázalékos nemzeti egység.

Magyarok vagyunk, és ez nekünk nem megy. De a lényeg a többség meg a meghatározó erő. A magyarok nagy többsége pedig az erdélyi magyarok mögött áll, és azt mondják, a nemzetnek nincsenek határai. Az állampolgárság pedig nemzeti közösséget fejez ki. Ezért akinek magyar fölmenője van, vagyis saját magát magyar leszármazónak tekinti, annak a dolgok természetes rendje szerint jár a magyar állampolgárság

– emelte ki Orbán Viktor. Elmondta, emögött az álláspont mögött ma nagy többség van, ugyanakkor mindig lesznek olyanok, akik el akarják venni a külhoni magyarok szavazati jogát, ilyen a Tisza Párt, illetve a Demokratikus Koalíció is.

